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TikTok攜電商 助商家影音吸客
加拿大知名電子商務平台Shopify於10月27日宣布與TikTok首度建立商務合作，使商家可藉TikTok的購物短影音廣告吸引客戶。
據中新社報導，按照雙方合作協議，TikTok將建立Shopify頻道，允許商家利用現成的模板製作影音廣告，並直接鏈接到他們的Shopify商店進行結帳。
雙方表示，還將在未來幾個月內合作測試新的商務功能，從而進一步提升商家銷售能力。
雙方還宣布將合作開展面向黑人商家的推廣活動。TikTok用戶可在11月中旬使用標籤來展示他們喜愛的黑人企業和產品。
新冠疫情令Shopify實現了新一輪大幅增長。目前已有逾100萬個商家入駐該平台。其總裁芬克爾斯坦（Harley Finkelstein）曾對媒體表示，該電商平台已在今年實現了原計劃2030年達到的市場規模。
目前Shopify是加拿大市值最高的公司。自今年3月以來，Shopify在多倫多和紐約證券交易所的股價已翻了三倍。
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