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上海技術交易所 正式開市

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

2020全球技術轉移大會28日在滬舉行，上海市委常委、副市長吳清在會上為上海技術交易所開市。

據中新社報導，上海技術交易所成立於1993年，是大陸科技部與上海市人民政府共同組建的大陸首家國家級常設技術市場。

2020年3月，中共中央國務院印發「關於構建更加完善的要素市場化配置體制機制的意見」，指出「加快發展技術要素市場」和「推進技術要素市場化配置改革」的重要性與緊迫性，這為上海技術交易所帶來重大發展機遇。

上海技術交易所於2015年啟動轉制改企工作，儲備技術市場要素資源。2019年12月31日，清理整頓各類交易場所部際聯席會議復函上海市政府同意上海技術交易所聯席會議備案，正式開啟籌備工作。

未來該所將緊扣技術交易生態體系建設目標，著力引導成果、企業、機構、資本、政策五大要素資源進場交易。

數據顯示，上海技術交易所輻射長三角地區乃至全大陸技術交易市場，目前已累計匯聚高校科研院20家，各類交易服務機構30家，包括央企、國企等在內的企業60家，達成擬入場科技成果數5000多個，擬入場企業意向技術採購金額4億元人民幣，擬意向掛牌轉讓標的金額10億元人民幣。

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