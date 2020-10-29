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大陸雙11快遞量 估日均4.9億件

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

大陸國家郵政局市場監管司副司長邊作棟28日指出，「雙11」期間（11月11日至16日）將出現快遞業務旺季峰值，預計日均快遞業務量達4.9億件，約是日常業務量的2倍。

據中新社報導，大陸國家郵政局當日舉行快遞業務旺季服務保障專題新聞記者會。今年是自2010年以來，郵政快遞業第11次系統組織迎戰快遞業務旺季。據介紹，今年的旺季範圍自11月初至2021年春節（2月12日）前夕，共計103天。「雙11」將達到旺季峰值。　　

邊作棟介紹，根據電商平台的發貨節奏，雙11高峰期促銷產生的郵（快）件將在18日完成超過90%的投遞，20日基本完成投遞。21日，行業運行將基本恢復常態。目前企業已新增了49萬臨時用工人員、10萬輛汽車和539萬平方公尺處理場地，加大運能儲備，新增高鐵運快件線路。

邊作棟指出，旺季期間，郵政快遞業400多萬從業人員奔波忙碌在生產一線，國內國際、線上線下互動，接觸面廣，工作時間長、強度大，處理快件數量多，面對的人也多。今年將指導企業保障快遞員必要的休息和合理的飲食，做好防疫保護。

疫情是今年快遞業旺季期間最大的不確定性因素。據瞭解，快遞行業將加強對國際郵件互換局和交換站的監測，對國際郵件快件進行重點消殺，強化對冷鏈運輸服務環節和醫院、賓館等攬投服務的管控。

雙11 電商 疫情

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