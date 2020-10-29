國台辦：逾200台企參與11條措施

大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨天表示，今年疫情發生以來，大陸各地各部門出台一系列措施幫扶台胞台企，協助台商台企做好疫情防控、復工復產。希望廣大台胞台商台企抓住大陸發展機遇，順勢而為、乘勢而上。

朱鳳蓮昨在國台辦例行記者會指出，5月15日，大陸國家發改委、國務院台辦等10個部門聯合印發「關於應對疫情統籌做好台資企業發展和推進台資項目相關工作通知」，提出持續幫扶台資企業復工復產、統籌協調推進重大台資專案、積極支援台資企業增資擴產、促進台資企業參與新型和傳統基礎設施建設等11條具體措施。

她說，「11條措施」與先前的「31條措施」、「26條措施」是一脈相承的，都是為廣大台胞台企提供發展機遇、同等待遇，並針對疫情帶來的新問題，向台企提供精準有力的支持。

朱鳳蓮指出，有關部門和地方積極落實各項政策措施，助台商台企同享大陸紓困惠企政策，儘快克服疫情不利影響。商務部、國台辦共同指導相關地方從7月到10月辦3場「台資企業拓內銷」線上推介對接系列活動。

今天（29日）就在廣東舉辦，有200餘家台資企業和大陸企業將開展線上線下相結合的推介與對接，大陸歡迎兩岸的企業和民眾關注廣東省商務廳的官方網站。

她說，北京、上海等地還助台企同等享受員工培訓補貼等紓困政策。浙江、廣東等地協助台商台胞利用「直播帶貨」、「短視頻」等拓展內需市場。江蘇昆山落實境外投資者以分配利潤直接投資暫不徵收預提所得稅政策，為7家台企落實再投資遞延納稅優惠4780萬元。

朱鳳蓮表示，目前大陸台企生產經營總體穩定，許多企業實現顯著增長。面對疫情衝擊和經濟全球化逆流等因素，大陸市場空間廣闊、發展韌性強大等優勢進一步顯現。第二季度GDP增長3.2%，第三季度增速達4.9%，呈現穩定增長態勢。前三季度進出口總額達到23.12萬億元，創歷史同期新高。

國際貨幣基金組織近日預測，今年全球經濟萎縮4.4%，但大陸經濟將增長1.9%，成為唯一實現正增長的主要經濟體。近期，先後發布「深圳建設中國特色社會主義先行示範區綜合改革試點實施方案（2020-2025）」、審議「成渝地區雙城經濟圈建設規劃綱要」，這些對於台胞台商台企來說都是新的機遇和利好。在外部環境不穩定性不確定性增多的大背景下，廣大台胞台商台企抓住大陸發展機遇，順勢而為、乘勢而上，一定能夠實現更大發展。

在台企部分，進入11月，兩岸的經貿活動也會精彩紛呈。11月11日，2020年兩岸企業家峰會（紫金山）創新發展研討會將在江蘇南京舉辦，兩岸企業家將探討如何幫助台資企業把握大陸經濟發展脈動，深化與大陸企業合作，共謀發展。海南、浙江、福建、廣西等地將先後舉辦三亞台商峰會、浙江台灣合作周、海峽兩岸機械產業博覽會、桂台經貿文化合作論壇等經貿活動，大陸持續推進兩岸經貿合作，促進兩岸融合發展。