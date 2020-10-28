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網路直播高額打賞將被限制 大陸網友紛紛支持

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
網路直播高額打賞將被限制，最快十二月推出。（每日頭條）
網路直播高額打賞將被限制，最快十二月推出。（每日頭條）

近年來網路直播興起，主播靠著禮物打賞賺了不少錢，但是也出現未成年人高額打賞的問題。陸媒報導，大陸將對網路直播高額打賞予以限制，給用戶設置冷靜期，未成年人則將通過人臉識別技術減少打賞行為。對此大陸網友紛紛表態支持。

「中國演出行業協會網絡表演（直播）分會」將在年內針對網路直播打賞行為作出規範，預計最快12月發布。除此之外，協會還將推出網路主播的分類分級管理規範，對非電商類主播進行評級。

廿一世紀經濟報導指出，網路直播打賞行為規範發布的主要目標是解決目前網路直播中存在的激情打賞、高額打賞和未成年人打賞三大問題。

對激情打賞方面，直播平台應當在產品策略上進行調整，給用戶設置冷靜期。對高額打賞的管理方面，會要求平台對單筆打賞的最高值進行限制。未成年人打賞限制則是通過人臉識別等技術手段，盡量減少未成年人的打賞行為。

關於對主播的分級，具體來說就是把主播的帳號分為若干個等級，優秀的主播要給予流量等各方面資源的支持，對於不斷降級的主播要予以限流、限制打賞的措施，再進一步就是列入行業的灰名單以及黑名單之中。

對於網路直播高額打賞將被限制，大陸網友表示：「主播要完了嗎，大部分打賞都是頭腦發熱的亂給錢的啊。」、「篩選未成年人是對的，不過這和打賞多少沒關係，未成年人一毛打賞也不合理，當下直播的大環境明顯屬於成年人消費，沒有分級制度，合理處罰是很難的。」

網路直播 主播

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