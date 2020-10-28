林毅夫：大陸2030年前 有每年8%增長潛力

北京大學新結構經濟學研究院教授林毅夫今日提出，大陸有「三項優勢」，只要利用好，在2030年之前仍有每年8%的增長潛力，不管國際形勢如何變化。

據陸媒新京報報導，林毅夫在今明兩日舉行的「2020聯想創新科技大會」作如上表示。他說，大陸的三項優勢分別為，在傳統產業上具「後來者」優勢；在互聯網、AI、雲計算、5G、萬物互聯的新產業革命上的優勢；以及大陸按購買力平價計算有全世界最大的市場。

林毅夫並稱，大陸以國內大循環為主體，國內、國際雙循環相促進的新發展格局下，大陸每年還可以為世界的增長貢獻30%，會是世界上增長最快、市場擴張最快的國家，會給企業家提供最好的發揮舞台。

林毅夫表示，大陸提出以國內大循環為主體有短期的原因，以及經濟發展基本規律的結果。短期而言，受新冠疫情影響，全球貿易萎縮、大陸出口額降低，「中國製造」需要更多依賴國內循環。

就長期而言，林毅夫說，隨著經濟體量增長，出口額占經濟總量比重將持續下降，服務業比重則會上升，國內市場成為主體是大陸經濟發展的必然成果。