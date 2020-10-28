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陸駐印度使館批龐培歐：中印妥處分歧不需第三方介入

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
大陸駐印度大使館27日發文批評美國國務卿龐培歐關於中印關係的談話。美聯社
大陸駐印度大使館27日發文批評美國國務卿龐培歐關於中印關係的談話。美聯社

大陸駐印度大使館27日晚間發表聲明，駁斥美國國務卿龐培歐在印度期間的相關發言，強調中印邊界問題是中印兩國之間的事，雙方一直透過外交和軍事管道，就邊境地區脫離接觸、局勢降溫保持溝通，「中印有智慧、有能力妥處彼此分歧，不需要第三方介入。」

美國和印度27日簽署了一項共享敏感衛星和地圖數據的協議，龐培歐同時警告，稱中印兩國必須合作以應對中國對安全和自由構成的威脅。

大陸駐印度大使館27日在其官網發布聲明指出，美國提出的「印太戰略」，推行的是集團對抗和地緣博弈，維護的是美國的主導地位，搞的是封閉、排他的意識形態「小圈子」。

「龐培歐等人對中國進行攻擊指責，違背了國際關係準則和外交基本原則，挑撥中國與地區國家關係，再次暴露了其冷戰思維和意識形態偏見，中方對此表示堅決反對。」

聲明稱，美不斷渲染所謂「中國威脅論」，實際上就是為維護其全球霸權地位、遏制中國發展尋找藉口。

大陸駐印度大使館還指出，中國共產黨在中國的領導地位是歷史和人民的選擇。今年以來，中國共產黨領導中國人民取得了抗擊疫情的戰略性勝利。美方就新冠肺炎疫情再次向大陸甩鍋，完全是顛倒黑白，希望美政客集中精力應對疫情、挽救生命，而不是甩鍋推責。

大陸外交部發言人汪文斌27日則表示，龐培歐對中方的攻擊指責，不過是老調重彈，毫無事實依據，也暴露了他所持有的冷戰思維和意識形態的偏見。

印度 龐培歐 疫情

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