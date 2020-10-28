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驗出新冠病毒 陸暫停俄3漁船和荷蘭1廠商進口申報

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
大陸海關總署28日公告指出，將對俄羅斯三艘捕撈漁船和荷蘭一家冷凍庫暫停進口申報一周。（圖／取自新浪網）
大陸海關總署28日公告指出，將對俄羅斯三艘捕撈漁船和荷蘭一家冷凍庫暫停進口申報一周。（圖／取自新浪網）

大陸海關總署28日公告指出，將對俄羅斯三艘捕撈漁船和荷蘭一家冷凍庫採取緊急預防性措施，暫停進口申報一周，因從海產產品外包裝樣本中檢出新冠病毒核酸陽性。

路透報導，大陸海關總署表示，山東省委統籌疫情防控和經濟運行工作領導小組（指揮部）通報，從進口俄羅斯三艘捕撈漁船和荷蘭一家冷庫水產品外包裝樣本中檢出新冠病毒核酸陽性。

按照大陸海關總署相關規定，大陸全國海關自即日起暫停接受俄羅斯PROEKT-1GELALTD、DARLALLCSEVNAUCHFLOT、GULDRANGURSAAMILTD三艘捕撈漁船和荷蘭DAALIMPEX HARLINGEN BV一家冷庫的進口申報一周，期滿後自動恢復。

海關 俄羅斯 荷蘭

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