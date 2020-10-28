陸外交部副部長：反對單邊主義和霸凌、冷戰思維泛起

大陸外交部副部長羅照輝27日與越南副外長、東協事務高官阮國勇舉行視訊會議，羅照輝在會上表示，大陸支持東協在東亞合作中的中心地位，並且不將雙邊爭議引入多邊場合等行之有效的原則；堅持多邊主義，反對單邊主義和霸凌行徑，防止冷戰思維、零和博弈泛起。

據大陸外交部網站消息，羅照輝表示，中越是社會主義友好鄰邦，今年是中越建交70周年，兩國領導人以通話、互致信函等方式保持密切溝通，為雙邊關係發展和地區合作提供戰略引領，中方願與越方一道，落實好兩國領導人重要共識，推動雙邊關係行穩致遠。

羅照輝強調，當前百年變局、世紀疫情疊加交織，國際地區情勢複雜深刻演變，東亞合作處於關鍵時期。中方支持越南擔任東協輪值主席國，願配合越方辦好東亞合作領導人系列會議，推動區域合作向前發展。

據大陸外交部網站消息，阮國勇高度評價越中全面戰略合作取得積極進展，感謝中方支持越南履行東協輪值主席國職責，表示越方重視中方在東亞合作中的重要作用，支持中方倡議，同樣認為會議應把握好合作方向，反對單邊主義，妥處敏感問題。

阮國勇稱，越方願發揮主席國作用，為領導人會議積累更多成果，推動會議在友好合作的氛圍中順利舉行，為地區和平穩定和發展繁榮作出貢獻。越方贊同加快「準則」磋商進程，維護東協與大陸合作大局。