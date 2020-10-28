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陷風暴仍持續擴張 TikTok計畫招募3,000名工程師

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
TikTok計畫未來三年招聘約3,000工程師。路透
TikTok計畫未來三年招聘約3,000工程師。路透

TikTok 27日表示，該公司計畫在未來三年內聘請約3,000名工程師，其中大部分在歐洲、加拿大新加坡和美國。

路透報導，此舉顯示這家熱門短視頻App企業並未放棄擴張計畫，即使公司所有權仍存在變數，美國總統川普已要求字節跳動剝離TikTok，因為擔心該公司掌握個人數據的安全。

TikTok一名發言人指出：「為支持我們在全球的迅速成長，我們計畫繼續擴大TikTok的全球工程師團隊，包括未來三年內在加拿大、歐洲、新加坡，以及美國招聘大約3,000名工程師。」該名發言人說，美國仍將是該公司的工程中心之一，並將聘請更多員工。

目前在大陸境外約有1,000工程師為TikTok工作，其中近半數位於加州山景城（Mountain View）。

TikTok 加拿大 新加坡

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