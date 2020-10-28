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上汽大眾 新能源車廠投產

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

1400多台機器人同時工作、裝配工藝自動化率達88%、總裝車間自動化率提升45%、工藝輸送全由AGV小車完成……27日，隨著一輛黃色的上汽大眾ID.4 X純電動SUV下線，總投資約170億元（人民幣，下同）、規劃年產能30萬輛的上汽大眾新能源汽車工廠正式在此間投產。

新華社報導，這一新能源汽車工廠2018年10月破土動工，去年11月落成並迎來首輛全工藝樣車下線，是目前中國大陸生產規模最大、效率最高的純電動汽車工廠之一。

整潔安靜的廠區、井井有條的生產線、高效有序的機器人……未來工廠的想象在這裡成為現實，1400多台工業機器人是新工廠裡的「新員工」。工廠廣泛應用高度自動化裝配及自動測量技術，比如，車身車間首次使用機器人全自動擰緊工藝及At-line在線測量技術，油漆車間使用自動門板噴蠟機器人，總裝車間應用全自動合裝平台等。相比傳統人工安裝，自動化設備的投入使生產效率更高，質量更穩定可靠。

該工廠還實現了工業無線網絡全覆蓋，生產過程中產生的各類數據信息將被實時收集並傳輸至數據平台儲存，實現系統集成、數據協同。

上汽大眾汽車有限公司總經理陳賢章表示，作為德國大眾汽車集團在全球首個專為MEB平台車型生產而新建的工廠，新工廠總投資約170億元，規劃年產能30萬輛，2021年還將投產奧迪、大眾等多個品牌的全新一代純電動車。

上汽集團總裁王曉秋說，未來進一步深化上汽集團與大眾汽車集團在電動化、智能網聯化和品牌高端化等方面的戰略合作，讓更多具有全球領先水平的前瞻性技術實現落地。

數據顯示，目前中國大陸新能源汽車總保有量逾400萬輛，占全球50%以上。

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