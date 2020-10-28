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東方芯港啟動 投資達225億人民幣

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

上海自貿區臨港新片區「東方芯港」綜合性產業基地27日啟動。啟動儀式現場，中微半導體設備產業化項目、艾為消費電子芯片研發中心項目、江波龍存儲器研製銷售主體項目等14個重點項目集中簽約，覆蓋芯片製造、設備製造、關鍵材料、芯片設計等集成電路產業鏈上各個環節，投資額總計達225億元（人民幣，下同）。

中新社報導，上海市經濟和信息化委員會副主任傅新華在致辭中表示，將支持臨港新片區「東方芯港」集成電路特色園區建設，加大支持重大項目落地，不斷優化營商環境，打造最優產業生態，持續擴大對外開放力度，加快支撐構建中國大陸國內國際雙循環格局。

官方表示，在產業布局方面，臨港新片區將國際創新協同區作為集成電路研發創新集聚區，將綜合保稅區作為集成電路產業外向型發展的窗口，並在前沿產業區北區規劃預留10平方公里的產業用地，作為產業發展戰略拓展空間。而在產業規模方面，預計2025年將達到1000億元，2035年構建起高水平產業生態，成為具有全球影響力的「東方芯港」。

最新數據顯示，臨港新片區目前已集聚集成電路億元人民幣以上規模企業40餘家，涉及總投資超1500億元。包括芯片製造領域的華大、格科、新微、聞泰；設備製造領域的中微、盛美、凱世通；關鍵材料領域的新昇、天岳；芯片設計領域的華大九天、概倫、國微、瀾起、寒武紀和地平線等一大批中國大陸頂級集成電路企業。

上海自貿區 人民幣

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