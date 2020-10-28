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大陸黃金熱銷 第3季度增66％

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導
隨著國際金價上漲，大陸部分黃金飾品的價格也持續走高。圖為昆明金飾店門前。（中新社）
隨著國際金價上漲，大陸部分黃金飾品的價格也持續走高。圖為昆明金飾店門前。（中新社）

中國黃金協會27日發布的數據顯示，2020年第三季度中國大陸黃金消費量環比（與上一季度相比）增長28.71%，其中金條金幣銷量環比增長66.73%。

中新社報導，據中國黃金協會統計，2020年前三季度，中國大陸全國黃金實際消費量548.09噸，與2019年同期相比下降28.66%。其中，黃金首飾消費343.08噸，同比（與上一年同期相比）下降34.43%；金條及金幣消費142.52噸，同比下降14.07%。工業及其他用途消費62.49噸，同比下降21.11%。

隨著大陸國內經濟持續穩定恢復，以及婚慶市場的快速復甦，中國大陸黃金消費明顯回暖，今年第三季度黃金消費量實現環比增長28.71%。

今年前三季度，國際黃金價格大幅波動。國際黃金價格自年初1517.18美元/盎司開盤，8月7日達到最高的2074.71美元/盎司，9月末收於1885.76美元/盎司，前三季度平均價格為1735.44美元/盎司，比2019年同期增長27.27%。

受此影響，以及寬鬆的貨幣政策引發了投資者對黃金的關注，第三季度中國大陸金條金幣銷量環比增長66.73%。

中國大陸的黃金生產也在恢復。2020年前三季度，中國大陸國內原料黃金產量為262.93噸，同比下降4.51%，與2019年同期相比減產12.42噸。第三季度中國大陸國內黃金產量繼續恢復，環比增長6.21%。

2020年前三季度，中國大陸黃金礦產金完成219.49噸，有色副產金完成43.44噸。在常態化疫情防控背景下，三季度大陸國內黃金生產繼續恢復，產量環比增長6.21%。

金價 疫情

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