聽新聞
test
0:00 / 0:00
大陸黃金熱銷 第3季度增66％
中國黃金協會27日發布的數據顯示，2020年第三季度中國大陸黃金消費量環比（與上一季度相比）增長28.71%，其中金條金幣銷量環比增長66.73%。
中新社報導，據中國黃金協會統計，2020年前三季度，中國大陸全國黃金實際消費量548.09噸，與2019年同期相比下降28.66%。其中，黃金首飾消費343.08噸，同比（與上一年同期相比）下降34.43%；金條及金幣消費142.52噸，同比下降14.07%。工業及其他用途消費62.49噸，同比下降21.11%。
隨著大陸國內經濟持續穩定恢復，以及婚慶市場的快速復甦，中國大陸黃金消費明顯回暖，今年第三季度黃金消費量實現環比增長28.71%。
今年前三季度，國際黃金價格大幅波動。國際黃金價格自年初1517.18美元/盎司開盤，8月7日達到最高的2074.71美元/盎司，9月末收於1885.76美元/盎司，前三季度平均價格為1735.44美元/盎司，比2019年同期增長27.27%。
受此影響，以及寬鬆的貨幣政策引發了投資者對黃金的關注，第三季度中國大陸金條金幣銷量環比增長66.73%。
中國大陸的黃金生產也在恢復。2020年前三季度，中國大陸國內原料黃金產量為262.93噸，同比下降4.51%，與2019年同期相比減產12.42噸。第三季度中國大陸國內黃金產量繼續恢復，環比增長6.21%。
2020年前三季度，中國大陸黃金礦產金完成219.49噸，有色副產金完成43.44噸。在常態化疫情防控背景下，三季度大陸國內黃金生產繼續恢復，產量環比增長6.21%。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言