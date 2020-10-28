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陸工業企業復甦 利潤逐季回升

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導
大陸官方數據顯示，2020年三季度，大陸全國規模以上工業企業利潤同比增長15.9%，增速比二季度加快11.1個百分點。圖為理貨員在江蘇連雲港港東方公司碼頭貨場清點準備裝船的挖掘機。（新華社）
大陸官方數據顯示，2020年三季度，大陸全國規模以上工業企業利潤同比增長15.9%，增速比二季度加快11.1個百分點。圖為理貨員在江蘇連雲港港東方公司碼頭貨場清點準備裝船的挖掘機。（新華社）

大陸國家統計局27日公布，1至9月份，中國大陸規模以上工業企業實現利潤總額43665.0億元人民幣，同比下降2.4%，降幅比1至8月份收窄2.0個百分點。按季度看，工業企業利潤呈現逐季回升。

中新社引述大陸國家統計局工業司高級統計師朱虹解讀說，受益於疫情防控和經濟社會發展統籌推進，中國大陸工業企業生產銷售迅速恢復、穩健增長，供需關係持續改善。

朱虹也提醒，儘管前三季度工業企業利潤持續穩定恢復，但當前累計工業企業營業收入和利潤增速均尚未轉正，應收帳款和產成品存貨增速仍然較高，企業利潤持續向好基礎仍需鞏固。

2020年三季度，中國大陸規模以上工業增加值同比增長5.8%，營業收入增長4.8%，均呈逐季回升態勢。在收入穩步回升的帶動下，工業企業利潤增速由一季度下降36.7%，到二季度增長4.8%，再到三季度加快回升至15.9%，呈現「由降轉升、增長加快」的走勢。

具體來看，利潤增長的行業增多，重點行業拉動明顯。三季度，在41個工業大類行業中，有31個行業利潤同比增加，比二季度增加6個；其中24個行業利潤增速超過兩位數。

新增利潤最多的行業主要是：汽車製造業增長53.8%，有色金屬冶煉和壓延加工業增長52.0%，黑色金屬冶煉和壓延加工業增長39.1%，通用設備製造業增長32.4%，電力、熱力生產和供應業增長22.4%，電氣機械和器材製造業增長16.8%，這六個行業合計拉動三季度規模以上工業企業利潤同比增長10.0個百分點。

此外，工業企業利潤增長均衡性明顯改善，不同規模企業利潤協同恢復。

隨著投資、消費需求的逐步恢復，石油、鋼鐵、汽車等行業利潤快速修復，大型企業利潤明顯回升。三季度，大中型企業利潤同比增長16.0%，比二季度加快14.7個百分點；其中，大型企業利潤由二季度的下降4.0%轉為增長13.8%。受益於多項政策扶持，三季度規模以上小型企業利潤同比增長15.8%，比二季度加快1.7個百分點。

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