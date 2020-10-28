陸工業企業復甦 利潤逐季回升

大陸國家統計局27日公布，1至9月份，中國大陸規模以上工業企業實現利潤總額43665.0億元人民幣，同比下降2.4%，降幅比1至8月份收窄2.0個百分點。按季度看，工業企業利潤呈現逐季回升。

中新社引述大陸國家統計局工業司高級統計師朱虹解讀說，受益於疫情防控和經濟社會發展統籌推進，中國大陸工業企業生產銷售迅速恢復、穩健增長，供需關係持續改善。

朱虹也提醒，儘管前三季度工業企業利潤持續穩定恢復，但當前累計工業企業營業收入和利潤增速均尚未轉正，應收帳款和產成品存貨增速仍然較高，企業利潤持續向好基礎仍需鞏固。

2020年三季度，中國大陸規模以上工業增加值同比增長5.8%，營業收入增長4.8%，均呈逐季回升態勢。在收入穩步回升的帶動下，工業企業利潤增速由一季度下降36.7%，到二季度增長4.8%，再到三季度加快回升至15.9%，呈現「由降轉升、增長加快」的走勢。

具體來看，利潤增長的行業增多，重點行業拉動明顯。三季度，在41個工業大類行業中，有31個行業利潤同比增加，比二季度增加6個；其中24個行業利潤增速超過兩位數。

新增利潤最多的行業主要是：汽車製造業增長53.8%，有色金屬冶煉和壓延加工業增長52.0%，黑色金屬冶煉和壓延加工業增長39.1%，通用設備製造業增長32.4%，電力、熱力生產和供應業增長22.4%，電氣機械和器材製造業增長16.8%，這六個行業合計拉動三季度規模以上工業企業利潤同比增長10.0個百分點。

此外，工業企業利潤增長均衡性明顯改善，不同規模企業利潤協同恢復。

隨著投資、消費需求的逐步恢復，石油、鋼鐵、汽車等行業利潤快速修復，大型企業利潤明顯回升。三季度，大中型企業利潤同比增長16.0%，比二季度加快14.7個百分點；其中，大型企業利潤由二季度的下降4.0%轉為增長13.8%。受益於多項政策扶持，三季度規模以上小型企業利潤同比增長15.8%，比二季度加快1.7個百分點。