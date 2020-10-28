首家台資廈門銀行 A股上市

大陸首家台灣金融機構直接持股的城市商業銀行—廈門銀行，27日在A股上市，成為今年A股首家上市銀行、福建首家上市城商行。

中新社報導，廈門銀行當天說，該行正式在上海證券交易所敲鐘上市，發行價格為6.71元（人民幣，下同）/股，預計募集資金總額為17.71億元。

截至今年6月末，廈門銀行總資產為2659億元。同時，該行在兩岸金融合作方面不斷先行先試，持續為兩岸台商提供金融服務。

該行開設大陸銀行業首個台商業務部，為台商提供「資金大三通」「兩岸通」速匯等個性化金融產品；推出大陸首張面向台胞的專屬信用卡；在貨幣清算與零售業務方面，與台灣銀行同業多維度合作。成立於1996年的廈門銀行，前身先後為廈門城市合作銀行、廈門市商業銀行，2009年正式更名為廈門銀行。2008年，該行成功引進台灣富邦金控的全資子公司—富邦銀行（香港）作為戰略股東，成為台灣金融機構借道第三地參股大陸商業銀行的首例；2018年，台灣富邦金控正式受讓富邦銀行（香港）所持有的全部股份，以直接股東身分入股廈門銀行。

廈門銀行的第一大股東為廈門市財政局，持股占比20.21%；第二大股東台灣富邦金控，持股占比19.95%。