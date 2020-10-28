山東台企「小螺絲」 占陸高鐵市場

聯合報 / 林昉柔／山東報導
晉德有限公司為大陸首屈一指的緊固件龍頭企業。圖／本報山東傳真
晉德有限公司為大陸首屈一指的緊固件龍頭企業。圖／本報山東傳真

中國大陸人口眾多、流動頻繁，對作為大眾化交通工具的高速鐵路需求巨大。晉德有限公司位於山東省德州市，為一台資企業，看準大陸高鐵發展的新商機，大力投入開發高鐵緊固件，以「小螺絲」打造出大陸首屈一指的緊固件龍頭企業。

晉德有限公司為台資企業，成立於2005年12月16日，位於山東省德州市平原縣，總投資約1億美元，主要從事緊固件、汽車件、鐵路專用扣件的研發與生產和銷售，產品規格達2萬多種，年產量可達20萬噸，是全球最大的緊固件製造商之一。晉德有限公司銷售經理陳泰安表示，公司從2006年開始到現在，營業收入額達70億元人民幣，市場占有率達20%左右，在整個行業中占有最大份額。

在80年代，當時緊固件在台灣市場已飽和，資源難以取得，所以集團董事長蔡永龍選擇來到大陸發展，於1995年成立晉億實業股份有限公司，打造出以中國高鐵扣件製造為主的「晉億集團」，晉德有限公司隸屬於該集團。對於選擇在平原縣建廠，銷售經理陳泰安表示，總公司位於浙江，目前大陸全國約30個廠房，而在北方的據點，從地理位置、交通區位考量，離原材料產地較近，所以選擇在平原設廠。

大陸高速鐵路發展日新月異，而晉德也抓緊高鐵市場，從早期就開始大量投入高鐵緊固件的產製，在第一時間搶占市場，並專門設立了「高鐵扣件車間」，成為高鐵緊固件的龍頭供應商，「高鐵緊固件包括21個配件，目前大陸只有總集團公司具有全套生產能力。」銷售經理陳泰安介紹。

晉德於2005年進駐平原縣時，是山東省最大的台資企業，對於當地經濟、就業率有著實質的帶動，成為當地許多工廠制定規格、流程管理的典範，以「小螺絲」帶動了當地的發展。

近年來，晉德有限公司把握山東實施新舊動能轉換，不斷加大企業技術改造力度，推動企業清潔生產，改變產品運輸方式，不僅促進了企業高質量發展，也為中國高鐵的發展，貢獻了「小螺絲」的大力量。

高鐵 人民幣

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