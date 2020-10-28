螞蟻集團H股認購 提前2天完成

螞蟻集團27日上午正式在香港公開招股。其在香港交易所官網公布的招股書顯示，招股日期截至30日中午，預計11月5日在港交所掛牌上市。

螞蟻「A+H」兩地上市，有望成為有史以來全球最大的IPO（首次公開募股）。澎湃新聞報導，因申購踴躍，在H股的機構發行部分將於28日下午5時結束認購。這比原計畫的時間提前兩天，再次刷新港股紀錄。

報導稱，螞蟻集團在港股IPO的國際發售部分已經被大量超額認購。參與申購的投資者來自多家全球頂級的主權財富基金、全球和地區的多頭帳戶以及技術專家帳戶，在認購過程中非常積極。

26日晚間7點半，螞蟻集團啟動H股國際認購。僅1個小時，H股機構發行部分已經超額認購，其中大部分都是10億美元級別的大訂單。3小時後，認購金額就超過1,000億美元。

新華社報導，根據招股書，螞蟻集團每股H股定價80港元，股份代碼6688，預計首次公開發售凈募集資金約1319.91億港元。

螞蟻集團此次H股初始公開發行新股數量為16.71億股，發行人授予H股聯席簿記管理人不超過H股初始公開發行新股數量15%的超額配售選擇權。其中，香港公開發售約0.42億股H股，國際發售約16.29億股H股。

上海證券交易所官網顯示，螞蟻集團A股發行價為每股68.8元人民幣，總市值2.1兆元人民幣。

據了解，螞蟻集團本次A股發行可引入「綠鞋」機制，超額配售權最高不超過15%，即承銷商在股票上市之日起30天內，可以擇機按同一發行價格比預定規模多發15%的股份。

按照發行定價，預計螞蟻集團「綠鞋」前A股募資規模1150億元人民幣，「綠鞋」後A股募資規模1322億元人民幣。

螞蟻集團是中國大陸最大行動支付平台支付寶的母公司，也是領先的金融科技開放平台。截至今年6月30日的12個月內，螞蟻集團大陸國內總支付交易規模達118兆元人民幣，完成的國際總支付交易規模達6220億元人民幣。

招股文件披露，螞蟻集團2019年全年營收1206億元人民幣，淨利潤為180.7億元人民幣；今年1月至6月，螞蟻集團營收725億元人民幣，其中數字金融科技服務收入占比超六成。