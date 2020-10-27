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證監會籌畫基礎制度改革 深交所主板與中小板擬合併

聯合報 / 記者林宸誼／即時報導

隨著創業板註冊制改革推進，資本市場的基礎制度改革持續，大陸監管有意合併深交所主板與中小板，證監會相關人士表示，深交所主板與中小板合併，已經在日程上。

第一財經日報報導，前海開源基金首席經濟學家楊德龍表示，深圳主板和中小板如果合併，不僅提高了整個深交所市值的競爭力，可以改變深交所的市值結構，合併之後的指數編製預計也會有相應的調整。

財新網報導，深交所當前主要由三個板塊構成，分別為主板、中小板和創業板，上市公司代碼分別以000、002和300開頭，截至10月27日，深交所上市公司共有2,319家，其中主板公司469家、中小板982家、創業板868家，市值規模分別為人民幣8.8兆、13兆和10.24兆。

一名知情人士指出，深交所主板長期以來沒有發行融資功能，主板和中小板的上市和監管要求也基本一致，沒有區分的必要性，從今後的發展架構來看，上交所是主板+科創板，深交所是主板+創業板，整體交易所布局上會形成協調。

這名知情人士補充，深交所主板和中小板合併後，不再拘泥於企業大小進行區分，只要符合上市標準，都在主板上市。

和訊股票報導，深交所主板與中小板合併早有苗頭，早在2020年初，為做好新證券法實施的制度銜接和監管適應，進一步優化完善上市公司監管規則體系，深交所就已修訂發布「上市公司規範運作指引」（簡稱「指引」），自3月1日起施行。

修訂將原主板和中小板兩件規範運作指引「合二為一」，「指引」同時適用於主板和中小板上市公司。創業板規範運作指引的修訂則保持差異，與創業板改革一併推進。

創業 上市公司 資本市場

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