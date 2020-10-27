螺螄粉熱賣 聞臭師日聞300噸酸筍年薪50萬人民幣

廣西名產螺螄粉深受中國大陸民眾歡迎，美味的湯底和當中螺螄粉的精髓-酸筍讓人欲罷不能。近兩年螺螄粉更占據大陸速食銷售市場半壁江山。在柳州甚至形成一條產業帶，進而造就酸筍「聞臭師」這個新興職業的誕生。

據星島網，一名41歲柳州農民李永國，因為其靈敏的嗅覺，能迅速識別酸筍的臭味程度，被人稱「金鼻子」，從2008年就開始從事螺螄行業的他表示，今年被一個工廠以年薪50萬元人民幣聘請為「聞臭師」，公司還為他的鼻子投保50萬元人民幣，每天的工作就是嗅廠內60缸，即300噸份量的酸筍。

李永國表示，聞酸筍的味道就像聞香水一樣，「有前調、中調和後調。前調很刺鼻和新鮮，中調則在醃製過程中慢慢產生酸味，到了後調就會有一股廁所的味道。」他又稱，自己的技術一直被業界模仿，但從未被超越，「現在別人問我從事螺螄粉的嗎？我會自豪承認。」

有大陸網友表示非常願意從事這個行業，「螺螄粉是我的最愛，我要做這個職業」、也有人評價該聞臭師形容的後調非常到位，「後調是廁所味很真實。」