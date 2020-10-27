快訊

大同董事會延至11月2日召開 董事長將換人做

聽新聞
test
0:00 / 0:00

螺螄粉熱賣 聞臭師日聞300噸酸筍年薪50萬人民幣

聯合報 / 記者賴錦宏／台北即時報導
螺螄粉熱賣，聞臭師日聞300噸酸筍年薪50萬人民幣。（新浪微博照片）
螺螄粉熱賣，聞臭師日聞300噸酸筍年薪50萬人民幣。（新浪微博照片）

廣西名產螺螄粉深受中國大陸民眾歡迎，美味的湯底和當中螺螄粉的精髓-酸筍讓人欲罷不能。近兩年螺螄粉更占據大陸速食銷售市場半壁江山。在柳州甚至形成一條產業帶，進而造就酸筍「聞臭師」這個新興職業的誕生。

據星島網，一名41歲柳州農民李永國，因為其靈敏的嗅覺，能迅速識別酸筍的臭味程度，被人稱「金鼻子」，從2008年就開始從事螺螄行業的他表示，今年被一個工廠以年薪50萬元人民幣聘請為「聞臭師」，公司還為他的鼻子投保50萬元人民幣，每天的工作就是嗅廠內60缸，即300噸份量的酸筍。

李永國表示，聞酸筍的味道就像聞香水一樣，「有前調、中調和後調。前調很刺鼻和新鮮，中調則在醃製過程中慢慢產生酸味，到了後調就會有一股廁所的味道。」他又稱，自己的技術一直被業界模仿，但從未被超越，「現在別人問我從事螺螄粉的嗎？我會自豪承認。」

有大陸網友表示非常願意從事這個行業，「螺螄粉是我的最愛，我要做這個職業」、也有人評價該聞臭師形容的後調非常到位，「後調是廁所味很真實。」

人民幣

延伸閱讀

連鎖甜甜圈店Dunkin' Donuts擬出售 股價飆16%

跟姓「郭」的朋友約起來！夏部火鍋「吃鍋享8折」

台菜名店把喪宴菜「酸筍炒腸」端上桌 美食作家憂：闖大禍了

王品攻宅經濟 湯底、丸餃進駐全聯

相關新聞

螺螄粉熱賣 聞臭師日聞300噸酸筍年薪50萬人民幣

廣西名產螺螄粉深受中國大陸民眾歡迎，美味的湯底和當中螺螄粉的精髓-酸筍讓人欲罷不能。近兩年螺螄粉更占據大陸速食銷售市場半...

馬雲迷不迷信？看看螞蟻集團IPO有幾個「8」

螞蟻集團首次公開發行股票（IPO）創下不少紀錄。以下是一些關鍵指標，以及為什麼億萬富豪馬雲似乎是「8」這個數字的粉絲。

證監會籌畫基礎制度改革 深交所主板與中小板擬合併

隨著創業板註冊制改革推進，資本市場的基礎制度改革持續，大陸監管有意合併深交所主板與中小板，證監會相關人士表示，深交所主板...

傳大陸將合併深交所主板和中小板

《財新》引述消息人士稱，中國監管層擬合併深交所主板與中小板，稱深交所主板長期以來沒有發行融資功能，主板和中小板的上市和監...

阿里全球採購節 台灣交易總額年增89.7%

阿里巴巴國際站27日公布2020年9月「全球採購節」期間數據表現，不讓其他國家專美於前，台灣商家在採購節期間也有「爆炸性...

港旅業「吊鹽水」：將有8000人被炒 裁員規模大過國泰航空

一連三天的重陽節假期，適逢港府放寬本地遊人數限制，「餓」了大半年的市民終於能一嘗旅遊滋味，部分導遊及旅遊巴司機也有工開，...

港重陽節3天連假…零售旺丁不旺財 酒家生意跌65%

疫情持續並有緩和跡象，在過去三天的重陽節周末假期，各區街頭人山人海，有零售店職員表示，雖然人流明顯增加，但本地市民在裁員...

刷新記錄！螞蟻集團H股申購將提前2天完成

有望創下全球最大規模IPO紀錄的螞蟻集團，因申購踴躍，在H股的機構發行部分將於明（28）日下午5時結束認購。這比原計劃的...

規模超越特斯拉！上海又一座電動車超級工廠投產

又一座電動汽車超級工廠在上海竣工投產。總投資達人民幣170億元（約新台幣714億元）的上汽大眾MEB工廠，首款量產車型I...

烤鴨不香了？156歲的全聚德 前三季虧光三年獲利

擁有156年歷史的北京烤鴨名店「全聚德」，26日晚間公布第3季財報，今年前三季營收達人民幣5.16億元，較去年同期大減5...

螞蟻集團IPO完成定價後 馬雲將躍居全球第11大富豪

螞蟻集團對創紀錄的首次公開發行股票(IPO)完成定價後，集團聯席創始人馬雲將成為全球第11大富豪。

富邦金轉投資 潛利大

富邦金入主廈門銀行12年，今（27）日正式掛牌A股，當年以人民幣2.3億元（約新台幣10億元）取得19.99%股權，每股...

熱門新聞

習近平韓戰談話 慘遭韓國外長防長打臉

美批准23.7億美元對台軍售 北京：將採正當必要措施

中國「空間站」拒絕美國項目 網友酸：你們技術不行

美媒：陸經濟可能十年內超美

烤鴨不香了？156歲的全聚德 前三季虧光三年獲利

101歲老人娶53歲保母…1年後訴離：被沒收證件、逼寫遺囑

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。