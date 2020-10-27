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陸9月工業利潤增速回落至10.1%

聯合報 / 記者林宸誼／即時報導

大陸國家統計局27日發布，9月工業企業利潤人民幣6,464.3億元（新台幣 2.8兆元），年增10.1%，但增速比8月回落9個百分點，主要受到電子、汽車等原材料成本上升等因素。

累計今年前九個月，工業企業利潤總額人民幣4.37兆元，年減2.4%，降幅比前八個月收窄2個百分點。

第一財經日報報導，國家統計局工業司高級統計師朱虹解讀，主要受到三方面因素的影響，首先是工業品價格變動擠壓盈利空間。9月工業品出廠價格和購進價格變動對利潤增長的拉動作用比8月明顯減弱。

其次是費用上升以及部分行業和企業大幅計提資產減值損失對利潤增長產生一定影響；最後是電子、汽車等主要行業受原材料成本上升、銷售和研發等費用增加及同期基數較高等多因素影響，9月利潤增速有所回落。

值得關注的是，應收帳款和產成品存貨繼續上升。9月末，規模以上工業企業應收賬款人民幣16.24兆元，年增14.3%；產成品存貨人民幣4.53兆元，年增8.2%。

財信研究院副院長伍超明表示，工業庫存回升的原因，首先是中游裝備製造業或為主要貢獻力量，如受益於下游需求持續向好，中游利潤保持高增，中游裝備製造業產成品存貨增速自5月以來便已止跌回升，且明顯高於上游和下游水準。

其次是受益復工復產復商復市持續推進，下游需求和利潤與上月相比改善，有利於企業提高補庫意願，同時上游利潤降幅收窄，企業加快生產動力回升，上游去庫存速度也將放緩。

中新經緯報導，中信證券研究所副所長、首席固定收益研究員明明表示，考慮到當前總體政策的常態化回歸仍在延續，後續一方面需關注政策紅利退潮後工業企業的庫存壓力，另一方面也需要關注相關行業現金流和資金周轉的壓力，預計在庫存+資金的雙重壓力之下，工業利潤進一步加速攀升的機率不高。

展望第4季，英大證券研究所所長鄭後成指出，預計10到12月工業企業利潤總額當月與去年同期相比將正增長，但是很大機率較第3季下移。

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