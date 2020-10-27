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傳大陸將合併深交所主板和中小板

聯合報 / 記者賴錦宏／台北即時報導
深圳證券交易所。（每日頭條）
深圳證券交易所。（每日頭條）

《財新》引述消息人士稱，中國監管層擬合併深交所主板與中小板，稱深交所主板長期以來沒有發行融資功能，主板和中小板的上市和監管要求也基本一致，沒有區分的必要性。

據報導，主板和中小板合併後，不再拘泥於企業大小進行區分，只要符合上市標準，都在主板上市。

報導又指出，從今後的發展架構來看，上海交易所是主板及科創板，深圳交易所是主板及創業板，整體交易所布局上會形成協調。

深交所當前主要由主板、中小板和創業板三個板塊構成。

深交所網頁顯示，於深交所上市的公司共有2319家，其中主板公司469家，中小板982家，創業板868家，市值規模分別為8.8兆元(人民幣．下同)、13兆和10.24兆。

創業 人民幣 上海

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