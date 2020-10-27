大陸國產特斯拉開啟整車出口歐洲

10月27日，首批由中國大陸製造的7000多輛特斯拉Model 3正式啟程運往歐洲。目前特斯拉上海工廠產能巨大，除了滿足中國大陸消費者需求以外，已經具備整車出口的能力。

據香港文匯網，首批7000輛Model 3以整車形式出發前往比利時港口，預計11月底抵達，屆時將供應給德國、法國、義大利、荷蘭、葡萄牙、瑞士、瑞典等數十個歐洲國家。據了解，今年大陸國產Model 3每周產量穩定在3500至4000輛，推測特斯拉上海工廠第三季度產能超過52000輛。

另據據乘聯會公布的銷量數據，7至9月，Model 3在中國大陸的銷量分別為11041輛、11800輛和11329輛，累計前三季銷售34170輛，因此不難發現特斯拉上海工廠有巨大產能，足以供應歐洲市場。

另外，特斯拉在發布2020年第三季度財報時亦提及上海工廠的產能，表示「最近的產能擴張投資現在趨於穩定，在上海的Model 3已經達到了其設計時的生產速度。」

此次出口供應歐洲的Model 3與供應中國大陸國內市場的車型保持一致，唯一的區別在於尾部沒有中文「特斯拉」標識字樣，且通過了進入歐洲市場的全部認證要求。此外，大陸國產特斯拉年內整車和電池的出口額預計將超過4.5億美元。