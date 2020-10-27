快訊

翻車、斷軌…台鐵出包出不完 監委要查

共機天天來擾！運8遠干機遭我驅離 國防部首公布畫面

大陸國產特斯拉開啟整車出口歐洲

聯合報 / 記者賴錦宏／台北即時報導
首批7000輛大陸國產特斯拉Model 3正式出口歐洲。（香港文匯網）
首批7000輛大陸國產特斯拉Model 3正式出口歐洲。（香港文匯網）

10月27日，首批由中國大陸製造的7000多輛特斯拉Model 3正式啟程運往歐洲。目前特斯拉上海工廠產能巨大，除了滿足中國大陸消費者需求以外，已經具備整車出口的能力。

據香港文匯網，首批7000輛Model 3以整車形式出發前往比利時港口，預計11月底抵達，屆時將供應給德國、法國、義大利、荷蘭、葡萄牙、瑞士、瑞典等數十個歐洲國家。據了解，今年大陸國產Model 3每周產量穩定在3500至4000輛，推測特斯拉上海工廠第三季度產能超過52000輛。

另據據乘聯會公布的銷量數據，7至9月，Model 3在中國大陸的銷量分別為11041輛、11800輛和11329輛，累計前三季銷售34170輛，因此不難發現特斯拉上海工廠有巨大產能，足以供應歐洲市場。

另外，特斯拉在發布2020年第三季度財報時亦提及上海工廠的產能，表示「最近的產能擴張投資現在趨於穩定，在上海的Model 3已經達到了其設計時的生產速度。」

此次出口供應歐洲的Model 3與供應中國大陸國內市場的車型保持一致，唯一的區別在於尾部沒有中文「特斯拉」標識字樣，且通過了進入歐洲市場的全部認證要求。此外，大陸國產特斯拉年內整車和電池的出口額預計將超過4.5億美元。

特斯拉 上海

延伸閱讀

傳康控替同業補特斯拉供應缺口 明年有望進供應鏈

規模超越特斯拉！上海又一座電動車超級工廠投產

約7000輛陸製Model 3 上海臨港啟程銷往歐洲

陸製特斯拉Model 3 出口歐洲

相關新聞

馬雲迷不迷信？看看螞蟻集團IPO有幾個「8」

螞蟻集團首次公開發行股票（IPO）創下不少紀錄。以下是一些關鍵指標，以及為什麼億萬富豪馬雲似乎是「8」這個數字的粉絲。

傳大陸將合併深交所主板和中小板

《財新》引述消息人士稱，中國監管層擬合併深交所主板與中小板，稱深交所主板長期以來沒有發行融資功能，主板和中小板的上市和監...

阿里全球採購節 台灣交易總額年增89.7%

阿里巴巴國際站27日公布2020年9月「全球採購節」期間數據表現，不讓其他國家專美於前，台灣商家在採購節期間也有「爆炸性...

港旅業「吊鹽水」：將有8000人被炒 裁員規模大過國泰航空

一連三天的重陽節假期，適逢港府放寬本地遊人數限制，「餓」了大半年的市民終於能一嘗旅遊滋味，部分導遊及旅遊巴司機也有工開，...

港重陽節3天連假…零售旺丁不旺財 酒家生意跌65%

疫情持續並有緩和跡象，在過去三天的重陽節周末假期，各區街頭人山人海，有零售店職員表示，雖然人流明顯增加，但本地市民在裁員...

刷新記錄！螞蟻集團H股申購將提前2天完成

有望創下全球最大規模IPO紀錄的螞蟻集團，因申購踴躍，在H股的機構發行部分將於明（28）日下午5時結束認購。這比原計劃的...

規模超越特斯拉！上海又一座電動車超級工廠投產

又一座電動汽車超級工廠在上海竣工投產。總投資達人民幣170億元（約新台幣714億元）的上汽大眾MEB工廠，首款量產車型I...

烤鴨不香了？156歲的全聚德 前三季虧光三年獲利

擁有156年歷史的北京烤鴨名店「全聚德」，26日晚間公布第3季財報，今年前三季營收達人民幣5.16億元，較去年同期大減5...

螞蟻集團IPO完成定價後 馬雲將躍居全球第11大富豪

螞蟻集團對創紀錄的首次公開發行股票(IPO)完成定價後，集團聯席創始人馬雲將成為全球第11大富豪。

富邦金轉投資 潛利大

富邦金入主廈門銀行12年，今（27）日正式掛牌A股，當年以人民幣2.3億元（約新台幣10億元）取得19.99%股權，每股...

台資廈門銀行今掛牌

台資背景的廈門銀行今（27）日將在A股掛牌上市，這也是今年A股第一家上市的銀行股，相較於2019年有八家銀行股密集上市，...

螞蟻A股IPO 募資衝5,750億

螞蟻集團昨（26）日公告，按此次發行價格每股人民幣68.8元計算，若A股超額配售選擇權全額行使，預計募資總額為人民幣1,...

熱門新聞

公務員對飲用水注射「母豬催情素」兩年 男同事亢奮、女同事狂懷孕

習近平韓戰談話 慘遭韓國外長防長打臉

美批准23.7億美元對台軍售 北京：將採正當必要措施

親餵母乳時「公公跑來逗孫」 新手媽抱怨卻遭回：想太多

中國「空間站」拒絕美國項目 網友酸：你們技術不行

美媒：陸經濟可能十年內超美

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。