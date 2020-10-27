聽新聞
test
0:00 / 0:00
第三季大陸黃金消費量季增近三成
中國黃金協會27日發布的數據顯示，第3季大陸黃金消費量比第2季增長28.7%，黃金產量比第2季增長6.2%。
據中國黃金協會統計，今年前三季，大陸全國黃金實際消費量548.09噸，與2019年同期相比下降28.66%。其中，黃金首飾消費343.08噸，比去年同期下降34.43%；金條及金幣消費142.52噸，比去年同期下降14.07%。
但隨著大陸國內經濟持續穩定恢復，以及婚慶市場的快速復甦，大陸黃金消費明顯回暖，第3季黃金消費量比第2季增長28.71%。
數據顯示，今年前三季國際黃金價格大幅波動。國際黃金價格自年初每盎司1,517.18美元開盤，8月7日達到最高的2,074.71美元，9月底收於1,885.76美元，前三季平均價格為1,735.44美元，比2019年同期增長27.27%。
受此影響，以及寬鬆貨幣政策引發的投資人對黃金的關注，第3季大陸金條、金幣銷量比第2季增長66.73%。
此外，大陸的黃金生產也在恢復。今年前三季，大陸國內原料黃金產量為262.93噸，與2019年同期相比減產12.42噸，年減4.51%。第3季大陸國內黃金產量繼續恢復，比第2季增長6.21%。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言