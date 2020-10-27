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第三季大陸黃金消費量季增近三成

聯合報 / 記者李仲維／即時報導
第3季大陸黃金消費量比第2季增長近三成。中新社
第3季大陸黃金消費量比第2季增長近三成。中新社

中國黃金協會27日發布的數據顯示，第3季大陸黃金消費量比第2季增長28.7%，黃金產量比第2季增長6.2%。

據中國黃金協會統計，今年前三季，大陸全國黃金實際消費量548.09噸，與2019年同期相比下降28.66%。其中，黃金首飾消費343.08噸，比去年同期下降34.43%；金條及金幣消費142.52噸，比去年同期下降14.07%。

但隨著大陸國內經濟持續穩定恢復，以及婚慶市場的快速復甦，大陸黃金消費明顯回暖，第3季黃金消費量比第2季增長28.71%。

數據顯示，今年前三季國際黃金價格大幅波動。國際黃金價格自年初每盎司1,517.18美元開盤，8月7日達到最高的2,074.71美元，9月底收於1,885.76美元，前三季平均價格為1,735.44美元，比2019年同期增長27.27%。

受此影響，以及寬鬆貨幣政策引發的投資人對黃金的關注，第3季大陸金條、金幣銷量比第2季增長66.73%。

此外，大陸的黃金生產也在恢復。今年前三季，大陸國內原料黃金產量為262.93噸，與2019年同期相比減產12.42噸，年減4.51%。第3季大陸國內黃金產量繼續恢復，比第2季增長6.21%。

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