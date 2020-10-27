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規模超越特斯拉！上海又一座電動車超級工廠投產

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
圖為上汽大眾MEB工廠的檢測機器人。圖／取自《上觀新聞》
圖為上汽大眾MEB工廠的檢測機器人。圖／取自《上觀新聞》

又一座電動汽車超級工廠在上海竣工投產。總投資達人民幣170億元（約新台幣714億元）的上汽大眾MEB工廠，首款量產車型ID.4 X周二正式下線生產。上海儼然已是大陸電動汽車的生產重鎮。

據上海解放日報旗下新媒體《上觀新聞》報導，這座上汽大眾的全新整車廠，也是全球首座新建的MEB（德語模組化電動工具的縮寫，指在一個平台上，使用同樣零部件規模化生產多款純電動車）平台工廠。這座工廠的投資額比特斯拉上海廠一期項目，還高出人民幣10億元（約新台幣42億元）。

大眾汽車（Volkswagen，台灣稱福斯汽車）還宣布，2020年起的未來五年內，將投入500億美元推動整個集團向電動化轉型。

上海報業集團旗下新媒體《界面新聞》指出，上汽大眾MEB工廠占地40.56萬平方公尺，規劃年產能30萬輛。2018年10月正式動工興建，未來滿產後年產值可望達到人民幣580億元。

報導稱，上汽大眾MEB工廠是大眾汽車集團全球首座新建、100%用於純電動汽車製造的MEB工廠。目前，大眾汽車集團在中國共有兩座MEB工廠，另一座是位於廣東佛山的一汽大眾，在原有生產設施的基礎上改建而成。

根據上汽大眾早前在大陸工信部的車型申報資料，上汽大眾版本的ID.4車型驅動電機的額定功率為70千瓦，最大功率150千瓦，最高車速160公里，電池採寧德時代的三元鋰離子電池。

此外，特斯拉上海超級工廠生產的約7,000輛Model3，27日正式啟程運往歐洲，預計11月底抵達比利時港口後，將交付給德國、法國、義大利、荷蘭、葡萄牙、瑞士、瑞典等數十個歐洲國家的消費者。

特斯拉計畫以上海超級工廠供應中國和歐洲兩大電動車市場，中歐也是目前全球最主要的電動車消費市場。據稱，特斯拉上海超級工廠Model3每周產量將穩定在3,500至4,000輛。

總投資超過新台幣700億元的上汽大眾MEB工廠，27日正式投產。圖／取自《上觀新聞》
總投資超過新台幣700億元的上汽大眾MEB工廠，27日正式投產。圖／取自《上觀新聞》

上海 特斯拉 人民幣

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