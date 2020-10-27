烤鴨不香了？156歲的全聚德 前三季虧光三年獲利

擁有156年歷史的北京烤鴨名店「全聚德」，26日晚間公布第3季財報，今年前三季營收達人民幣5.16億元，較去年同期大減56.71%，虧損金額更高達2.02億元（約新台幣8.5億元）。大陸《財新網》指出，這等於全聚德今年前三季就幾乎把過去三年賺的全賠光。

全聚德稱，新冠疫情使公司經營受到巨大衝擊，導致虧損嚴重。不過，第3季營業收入已較前季增長53.4%，整體虧損額也有所收窄，顯示業績已經有所改善。根據財報，全聚德第3季虧損人民幣5,378萬元。

但財新網指出，全聚德營收已連續三年下滑。2017年至2019年，全聚德營收分別為人民幣18.61億元、17.77億元和15.66億元，凈利也呈逐年走低趨勢，分別為人民幣1.36億元、0.73億元和0. 45億元。

創建於1864年的全聚德迄今已有156年歷史，2007年11月在深圳交易所風光上市，成為 中國「餐飲老字號第一股」 、 「烤鴨第一股」 。上市當日，全聚德股價較發行價暴漲271.4%，當年營收人民幣9.17億元，凈利6,432萬元。

2012年，全聚德直營門店達24家，更創下營收達人民幣19.44億元、淨利1.52億元（約新台幣6.4億元）的巔峰。但2013年以後，大陸高端餐飲市場受官方限制「三公消費」（指公務員因公出境、公務車購置、公務招待所產生的消費）等政策影響，全聚德營收開始明顯受到衝擊。

過去幾年，儘管全聚德也提出「互聯網+」戰略、與外賣平台合作等因應對策，但今年新冠疫情爆發後，餐飲市場客流大減，加快了全聚德的衰落。

不過，大陸民眾不再愛吃全聚德，主要是嫌其「菜品太貴、服務太差、性價比太低」。對此，全聚德7月底宣布全面降價並取消服務費，但從第3季財報來看，全聚德的業績似乎仍沒有明顯起色。