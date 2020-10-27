大陸第三季人才需求 增長28.6%

中國大陸招聘平台BOSS直聘26日發布的「2020年三季度人才吸引力報告」顯示，得益於疫情有效控制，中國大陸人才流動逐漸恢復。2020年三季度，人才需求環比增長28.6%。北京重新奪回最具人才吸引力城市榜首。

中新社報導，大陸國家統計局19日公布的2020年前三季度經濟數據顯示，前三季度，大陸全國城鎮新增就業人員898萬人，完成全年目標任務的99.8%。

報告顯示，今年三季度，BOSS直聘平台上大陸全國的平均招聘月薪為7819元（人民幣，下同）。旅遊業、餐飲業、貿易與進出口行業人才需求恢復較快。此外，隨著更多行業全面復甦，中小型企業的人才吸引力平穩上昇，求職者的期望不再高度集中於超大企業和小微企業。

報告顯示，北京重回城市人才吸引力榜單首位，武漢位於第6名，來自一線城市的人才流入率已接近去年同期水平。

BOSS直聘研究院數據顯示，2020年三季度，各行業薪資水平進入了一個相對平穩的區間，

外部衝擊帶來的薪資劇烈波動逐漸消除。平均薪資最高的15個職務幾乎全部為互聯網技術類職務，接近半數職務平均月薪超過3萬元，排名第一的推薦算法工程師職務平均月薪達到39056元，是三季度大陸全國平均薪資的5倍。

中國大陸電商平台「雙十一」臨近，三季度供應鏈/物流類職務環比增幅達到58.1%，對專業職務人才的招聘比例由二季度的39.1%驟增到49.4%，人才需求結構的變革也反映著交通/物流行業在效率提升和智能化方面的全面升級。