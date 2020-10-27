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海南自貿港 制度集成創新

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

「海南自由貿易港制度集成創新行動方案（2020-2022年）」26日對外公布，明確在貿易自由便利、投資自由便利、資金自由便利流動等18個方面推出60項任務清單，系統推進自貿港制度集成創新。

中新社報導，海南省委副秘書長王磊說，制度集成創新是多方面、多領域、多層次政策制度，是跨部門、跨領域、跨行業的系統性、集成性、穿透式的改革創新。

中共黨政機關的設置、職能權限、管理方式等制度集成創新方面，海南將精簡中共黨政機構，加快黨政機關數位化轉型。

在貿易自由便利的制度集成創新方面，海南推動跨境貨物貿易、服務貿易和新型國際貿易結算便利化，逐步推進區域性新型國際貿易中心建設。分步驟分階段建立適應全島封關運作的監管制度體系。

中共 自由貿易

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