眼光獨到 台商遠赴瑞麗創業

1990年，在當年眾多台商紛紛搶占長三角、珠三角等沿海熱點投資地區時，眼光獨到的台商詹茂勝看到了瑞麗毗鄰東南亞、南亞的區位優勢，從昆明坐了30多個小時的大巴車隻身來到德宏傣族景頗族自治州瑞麗市投資創業。

新華社報導，次年，詹茂勝創立了台麗集團。詹茂勝早年在台灣做過水果、蔬菜種植和貿易，到瑞麗後他幹起了「老本行」：種植水晶蜜柚、台灣青棗、雲南蜜王棗……

「雲南瑞麗土壤氣候很好，但當地村民卻普遍收入不高。」詹茂勝說，為此他成立了免費的培訓中心，還給當地村民免費發放果苗。「看到鄉親收入增多、生活條件變好，比我自己賺錢都開心。」

聽得懂當地方言、吃得慣瑞麗酸辣……今年是詹茂勝來到雲南的第30個年頭，他的女兒也留在了瑞麗做起了玉石生意。「未來台灣和雲南在大健康、旅遊、特色農產品等領域合作潛力巨大。」詹茂勝說。

在雲南省玉溪市研和工業園區內，台資企業專晶精密鈑金（玉溪）有限公司的生產車間中工人正忙碌著。這家公司主要生產導軌安全防護罩、激光切割加工件、機械外殼鈑金等產品，這些都是維護口罩模具機正常運轉的重要零部件。

新冠肺炎疫情發生後，口罩需求量大增，大批口罩生產商的訂單隨之而來。「當時急單很多。」專晶精密鈑金（玉溪）有限公司製造部廠長李志明說。

得知公司生產的零部件有效延長了口罩模具機的使用壽命，李志明很欣慰，「能緩解口罩緊缺問題，讓更多人買到口罩，我覺得很有意義」。

李志明2010年來到玉溪，成為這個園區內的第一位台商。回憶起10年前的情景，有一件事讓李志明記憶猶新：一些地方的衛生間是沒有門的。「確實有些不方便。最開始公司派我來大陸時沒想會在這裡生根，只想先好好管理工廠。」

李志明一心撲在事業上，公司經營情況逐漸穩定。「2013年我認識了我老婆，我們在這裡結婚生子。現在對我來說，這就是我的家。」