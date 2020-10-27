十四五規劃 聚焦半導體

為期四天的中共19屆五中全會昨（26）日在北京登場，會議將審議通過中共中央關於十四五規劃和2035年遠景目標的建議。外電分析，鑒於華府正在切斷中國大陸取得美國科技管道，十四五規劃預料將強調半導體等科技發展。

據新華視點報導，中共總書記習近平昨天代表中央政治局向全會作工作報告，並就「中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標的建議（討論稿）」，向全會作了說明。

香港電台報導，中共的十四五規劃預料著重在科技創新、倚重內部經濟和加強環保。與會官員也將對未來15年設定目標，此時習近平正尋求透過在科技和其他戰略產業取得全球領導地位的方式，實現國家復興承諾。

美聯社報導，由於中國大陸與其他貿易夥伴國的關係緊繃，影響中國大陸進入這些出口市場和取得外國技術能力，習近平正努力讓國家經濟在國內消費支出和科技發展支撐下，靠己力成長。

中共希望讓國家產業同時依賴國內供應商和消費市場，稱為「雙循環」策略。但經濟學家警告，這種做法或許有助降低與美國和其他夥伴國發生貿易紛爭時的生產中斷風險，但也會造成成本增加並傷害生產力。

「十四五」強調的發展項目，預料將包括電腦和智慧手機的半導體、5G電信、人工智慧（AI）和其他若干領域。其中電腦和智慧手機半導體是中國單一進口額最高品項。

據上海證券報，大陸工信部此前已表示，要將5G、積體電路、生物醫藥等重點領域納入「十四五」規劃，引導企業突破核心技術，加強關鍵核心技術和產品攻關，加強技術領域國際合作，有力有效解決「卡脖子」問題。

香港電台引述劉銳紹表示，五中全會主題將包括中美關係，特別是如何加強預防美國在經濟上進一步對中國大陸施壓及中國內部如何透過投資和消費雙推動內循環保障國家經濟安全等。

他指出，中共總書記習近平上周在官方「抗美援朝」紀念大會表明中國不會妥協態度，「相信中方在中美問題上，會將經濟和政治分開處理，對美在經濟上會盡量保留實力，但政治上會不斷收緊，對美國會有更大預防」。