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大陸發改委等六部門支持民營企業改革發展與轉型升級

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導

大陸發改委26日頒布政策意見，支持民營企業改革發展與轉型升級，激發民營企業投資活力、鞏固提升產業鏈水平等長期性的政策。

北京日報報導，發改委、科技部、工業和信息化部、財政部、人力資源社會保障部、中國人民銀行等六部門印發「關於支持民營企業加快改革發展與轉型升級的實施意見」（簡稱「實施意見」），聚焦推動民營企業加快改革發展和轉型升級，貫徹落實國務院決策部署的系列文件之一。

關於支持創新、擴大投資方面，實施意見指出，包括強化對民營企業科技創新支撐，要求推動大陸國家重大科研基礎設施和大型科研儀器進一步向民營企業開放，加快對民營企業的國企技術中心認定。

此外，還要求引導擴大轉型升級投資，鼓勵產業引導基金加大支持力度，支持傳統產業改造升級，支持民營企業平等參與項目投資。在鞏固提升產業鏈水平方面，提出依託產業園區促進產業集群的發展。

大陸國家發展改革委副秘書長趙辰昕表示，實施意見在起草過程中有四方面考量：第一，堅持問題導向。準確把握不同規模、不同行業民營企業改革發展和轉型升級面臨的問題，對應提出政策清單。

第二，堅持長短結合。既考慮應對疫情帶來的短期衝擊，解決民營企業當前生產經營面臨的突出困難，更著眼在穩定製造業民營企業投資、鞏固提升產業鏈水平、挖掘拓展需求潛力等方面，提出一些提升民營企業發展信心、激發民營企業投資活力、鞏固提升產業鏈水平等長期性的政策。

第三，營造公平環境。努力破除政策執行當中可能存在的隱性壁壘，補齊民營企業在政策待遇和政策執行當中存在的弱項。第四，力求務實管用。「實施意見」力求提出直接可操作的具體政策措施。

此外，在落實疫情防控和復工復產政策，比如在降成本方面，僅大陸全國總工會對已經建立工會組織的小微企業返還的工會經費，今年全年預計將達人民幣60億元。比如在市場准入方面，加快電網企業剝離裝備製造等競爭性業務。

疫情 中國人民銀行 北京

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