促民企改革升級 陸推38條新政

大陸國家發展和改革委員會等多部門聯合印發「關於支持民營企業加快改革發展與轉型升級的實施意見」。大陸國家發改委副秘書長趙辰昕26日在記者會上表示，支持民營企業改革發展和轉型升級，信心是關鍵，公平是基礎，創新是核心，實施意見聚焦信心、公平、創新三方面，並對此提出多項務實新舉措。

中新社報導，此次實施意見針對切實降低企業生產經營成本、強化科技創新支撐、完善資源要素保障、著力解決融資難題、引導擴大轉型升級投資、鞏固提升產業鏈水平、深入挖掘市場需求潛力、鼓勵引導民營企業改革創新、統籌推進政策落實等九個方面，推出了38條新舉措。

在推進減稅降費方面，實施意見指出，對小微企業2020年1月1日至2021年12月31日的工會經費，實行全額返還支持政策。據初步統計，趙辰昕說僅中華全國總工會對已建立工會組織的小微企業返還的工會經費，今年全年預計達60億元人民幣。

在著力解決融資難題方面，實施意見提出要加大對民營企業信貸支持力度、支持開展信用融資等。趙辰昕表示，此次要求更為明確，將引導商業銀行增加製造業民營企業信貸投放，大幅增加製造業中長期貸款，並以大陸全國中小企業融資綜合信用服務平台為基礎，支持開展信用融資。

在支持創新、擴大投資方面，包括強化對民營企業科技創新支撐。在這方面將推動大陸國家重大科研基礎設施和大型科研儀器進一步向民營企業開放，培育一批民營企業產業技術創新示範聯盟，並鼓勵產業引導基金加大支持力度，支持傳統產業改造升級和民營企業平等參與項目投資等。

趙辰昕表示，民營企業改革發展和轉型升級仍面臨著一些新問題和新挑戰，通過上述多方面舉措，既為民營企業當前發展解決難題，也為民營企業長遠發展蓄積動力。下一步將根據需要持續完善政策組合，以激發民營企業活力和創造力。