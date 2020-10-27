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通用汽車上海設計中心 升級擴建

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

通用汽車26日宣布，將對位於上海的前瞻設計中心進行升級擴建，以全面提升本土設計能力，更多參與全球產品設計。新的設計中心將運用最前沿的技術工藝使開發能力實現翻番，支持通用汽車在全球最大的汽車市場中保持設計上的領先。

中新社報導，五千餘平方公尺的通用汽車中國前瞻設計中心將吸引更多中國大陸本土設計人才。升級工程已於本月開工，計畫於2021年第二季度完工。

通用汽車全球執行副總裁兼通用汽車中國總裁柏歷（Julian Blissett）表示，上海已成為聚集頂尖汽車設計人才的高地，令人驚嘆的設計源源不斷地在這裡湧現。隨著前瞻設計中心的擴建，依託通用汽車的全球資源，將吸引更多優秀的本土設計師。

通用汽車全球設計副總裁辛科（Michael Simcoe）表示，前瞻設計在通用汽車全球下一代汽車的開發過程中發揮著重要作用，中國大陸的團隊將更好地融入未來產品的暢想、創造和策略制訂。

擴建後的前瞻設計中心將新增色彩與材料工作室、油漆車間、VR實驗室等設施，同時現有的VR三維模擬室、天光平台、油泥工作室等設施將得以全面升級，建成後將繼續成為大陸國內領先的一站式汽車設計中心。

通用汽車中國及國際部設計副總裁潘凱斯（Ken Parkinson）稱，自2012年成立以來，前瞻設計中心成為重要的創造力源泉並展現了對中國大陸市場的洞察力。隨著創意團隊參與愈來愈多的重要項目，現有資源到了需要進一步拓展的時刻。

上海

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