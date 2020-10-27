世界布商大會 全球代表展望未來

「2020第三屆世界布商大會」26日在亞洲最大布匹集散中心所在地—浙江省紹興市柯橋區開幕，全球紡織業界千餘名代表通過線上線下方式參會。會上發布世界布商國際合作聯盟視訊影片，美國、義大利、印度等50多個國家和地區的行業代表闡述了全球紡織產業創新協同發展的願景。

中新社報導，當前，在全球新冠肺炎疫情和經濟大變局的壓力與挑戰之下，世界經濟正面臨著重塑與變革，作為勞動力密集、全球化程度高的紡織業也成為密不可分的命運共同體。

「紡織行業是世界上最具全球化的行業。」國際服裝聯盟主席Han Bekke通過視訊談到，國際服裝聯盟作為國際平台始終強調自由公平的貿易，「通過本屆大會，希望我們能攜手並進、共同發展」。

作為本次大會的重要一環，由50多個國家和地區行業代表組成的「世界布商國際合作聯盟視訊影片」正式發布。2019第二屆世界布商大會上，45個國家和地區與會代表共同發布「世界布商宣言」，從開放協同等方面闡明全球紡織產業未來願景，此次視訊影片則在「世界布商宣言」基礎上，紡織業界對產業未來的又一次展望。

「世界紡織業在疫情面前承受了巨大考驗，同時從大街小巷民眾戴口罩的情況看，紡織業也展現了責任擔當。」國際紡織製造商聯合會主席、中國紡織工業聯合會會長孫瑞哲表示，疫情使經濟衰退風險加大，不過中國大陸紡織行業在重啟中表現出了強大的發展韌性與活力，「希望業界攜手並進，為全球紡織產業的責任發展貢獻良計，以行業的實際行動助推世界經濟新發展」。

作為世界布商大會連續三年的舉辦地，柯橋區擁有亞洲最大的布匹集散中心—中國輕紡城，今年前三季度，中國輕紡城面料市場、網上市場交易額分別增長10.4%和11.6%。