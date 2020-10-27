陸製特斯拉Model 3 出口歐洲

「特斯拉上海超級工廠中國製造整車出口歐洲儀式」10月26日在特斯拉上海超級工廠舉行。特斯拉方面宣布，特斯拉Model 3通過進入歐洲市場的全部認證要求，正式出口歐洲。

中新社報導，「首批Model 3已經整裝待發，約7000輛中國大陸製造的整車將於27日啟程遠航，出口到歐洲市場，預計下個月底將到達比利時港口，銷往德國、法國、義大利、荷蘭、葡萄牙、瑞士、瑞典等數十個國家。年內整車和電池的出口額預計將超過4.5億美元。」上海市常務副市長陳寅在當日儀式現場表示。

2019年，特斯拉上海超級工廠僅用了10個月就完成了一期一階段的工廠建設，中國大陸製造的Model 3於同年年底上市。特斯拉公司副總裁、大中華區總裁朱曉彤表示，此舉創造了整車工廠當年開工、當年投產、當年交付的行業紀錄。

26日距第一批中國大陸製造的Model 3交付剛好10個月，中國大陸製造的Model 3現在不僅可大規模供應中國大陸市場，還通過進入歐洲市場的全部認證要求，即將出口歐洲。朱曉彤表示，這是特斯拉上海超級工廠發展的一個里程碑。