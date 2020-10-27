天津海洋產業聯盟成立

天津海洋裝備產業（人才）聯盟25日成立。該聯盟吸引首批發起單位88家，成員分別來自北京、天津、上海、浙江、深圳等20多省（市），包含工程設計、裝備製造、工程建設、研發諮詢及配套服務等各個方面，覆蓋整個海洋裝備產業鏈。

中新社報導，聯盟成立大會上，舉行了海洋裝備產業重點項目簽約儀式。中海輝固、阿克蘇諾貝爾、中海能源發展、深藍智能、東油環渤海、中海油海河濱海產業創新基金等9個重點項目集中簽約，投資總額達36.8億元（人民幣，下同）。其中，中海油海河濱海產業創新基金規模10億元，首期5億元，面向海洋工程裝備、清潔能源、節能環保、海水淡化和新一代信息技術等戰略性新興產業，推動海洋經濟高質量發展。

今年7月，「天津市海洋裝備產業發展五年行動計畫（2020-2024年）」正式發布，「五年行動計畫」涵蓋一攬子政策措施，提出到2024年天津市海洋裝備產業將精心建造五大高端產品，形成體系完備的五大產業集群，產業總體規模將突破600億元。天津港保稅區也隨之推出「支持海洋產業發展的若干政策」。

天津濱海新區海洋經濟產業基礎雄厚，海洋裝備製造、海洋工程總承包和服務位居中國大陸前列，2019年海洋裝備產業實現總產值約200億元。天津港保稅區臨港片區是新區海洋工程裝備製造產業的主要承載區域，海洋裝備產業整體規模達到170億元。