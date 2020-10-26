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南通創業周開幕 徐惠民：堅持人才強市
江蘇南通26日舉行「2020中國南通江海英才創業周」開幕式，市委書記徐惠民強調人才強市，啟動南通雙創人才（上海金橋）離岸創新基地，正式發布南通江海英才「一卡通」2.0升級版，也就是在住房、醫療、子女入學等方面提供特定待遇和保姆式服務等三大人才新政。
南通創業周開幕， 市委書記徐惠民表示，南通堅持人才強市戰略，雙創人才入選數連續五年位居江蘇省第二，青年和人才友好型城市指數在長三角40城中排名第7，做到以人才第一資源，引領發展第一要務。
徐惠民強調，為加快建設長三角一體化滬蘇通核心三角強支點城市，現在的南通比任何時候都需要人才，因此，南通正式發布三大人才新政，包括建構人才發展生態圈，圍繞資金、平台、項目等，設立科技創業投資基金；以及人才服務直通車上路，推出一卡通服務機制，在住房、醫療、政務服務、子女入學等，提供特定待遇和保姆式服務。
開幕式上，南通雙創人才（上海金橋）離岸創新基地正式啟動，南通江海英才一卡通2.0升級版正式發布，騰訊雙創社區南通項目揭牌。
創業周期間，還將舉辦2020中國青年創業領袖南通峰會暨青年創業大賽總決賽、長三角巾幗創新創業峰會、江海英才創業英雄匯等活動，全方位吸引菁英人才。
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