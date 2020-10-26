螞蟻集團上市：預計A股最高募資額5,750億元

大陸金融科技巨頭螞蟻集團26日公告，按此次發行價格每股人民幣68.8元計算，若A股超額配售選擇權全額行使，預計募資總額為人民幣1,321.86億元（約新台幣5,750億元）。

螞蟻集團公告，A股超額配售選擇權行使前，預計發行人募集資金總額為人民幣1,149.45億元；若超額配售選擇權全額行使，募資額將達人民幣1,321.86億元。

螞蟻集團在上海及香港上市倒數，路透引述消息人士指出，部分大型基金公司已提交競購螞蟻集團A股的報價，而報價區間落在每股人民幣68元至69元（約新台幣295元至300元）區間。

螞蟻集團擬在香港和上海兩地上市，規模可能達到350億美元，將成為有史以來全球規模最大的一次上市交易。之前是沙烏地阿拉伯國家石油公司「沙特阿美」 (Aramco) 去年12月規模為294億美元IPO。

騰訊網報導，螞蟻集團在招股書中首次披露財報數據，金融合作機構逾2,000家，資產管理規模人民幣41兆元，消費信貸餘額約人民幣1.7兆元，支付寶APP服務10億用戶和8,000萬商家。

但最耀眼的數據莫過於今年上半年，在大陸經濟萎縮情況下，螞蟻集團的利潤仍在逆勢上揚，獲利近人民幣220億元，年增1158.7%。