約7000輛陸製Model 3 上海臨港啟程銷往歐洲

特斯拉上海超級工廠大陸製造整車出口歐洲儀式，26日在特斯拉上海超級工廠舉行。約7000台大陸製造的Model 3將於27日啟程遠航，出口到歐洲市場，預計下月底到達比利時港口，銷往德國、法國、義大利、荷蘭、葡萄牙、瑞士、瑞典等數十個國家。

澎湃新聞報導，上海市常務副市長陳寅在儀式上表示，今年Model 3車型每週產量穩定在3,500輛到4,000輛，到9月底特斯拉上海超級工廠已經生產新能源汽車85,000多輛。

陳寅指出，目前特斯拉一期的Model 3整車生產項目已經達到設計產能，Model Y生產線正在建設中，動力電池、驅動電機等關鍵零部件專案也在加速落地，特斯拉持續擴大投資，傳遞了深耕大陸的信心，在穩外資穩外貿方面發揮了積極作用。

特斯拉上海超級工廠是大陸首個外商獨資整車製造專案，也是特斯拉在美國之外的首個超級工廠，去年上海超級工廠實現當年開工、當年建成、當年投產、當年交付的目標，見證了「上海速度」和「特斯拉速度」。