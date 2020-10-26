專家：美選舉變數未定 人民幣多頭縮手觀望

交通銀行台北分行資金交易部經理施力瑋26日表示，美國將舉行總統選舉，市場普遍認為一旦拜登當選，中美關係可望好轉，即便關稅未能解除，其往後的不確定性亦可望大幅削減，有利人民幣走強。

但對照四年前各方皆看好希拉蕊，川普仍以黑馬之姿當選，故即使目前拜登民調呈現穩定領先，市場投資人依舊不敢過度樂觀。預估本周市場投資人將多數維持觀望態度，除非本周有爆炸性消息傳出，否則人民幣走勢最可能仍以狹幅區間震盪為主。

周初因美國刺激方案遲遲未成，市場擔憂造成美元指數承壓，再度被壓回至93下方。在國際美元連續三日走弱，人民幣領頭的非美貨幣也普遍走揚，即便周初公布的大陸三季國內生產毛額(GDP)增速不及預期，亦無損其緩漲態勢。

但伴隨歐美等地的新增確診人數激增，避險資產再度獲得青睞，美指逐步收復失地，人民幣周間漲幅縮窄。最終離岸人民幣對美元(USDCNH)周線升值約260點，收在6.6679元，升值幅度0.39%；在岸人民幣對美元(USDCNY)周線則升值約108點，收在6.6868元，升值幅度0.16%。

貨幣市場方面，上周受稅期緊縮影響，資金供給不穩，後續因監管資金挹注稍有好轉，但兩周內期限仍上揚5-40個基點不等。

整體而言，短率拉升幅度相對較大，存單長率則持續維持高檔。公開市場方面，10月的貸款市場報價利率(LPR)如預期持平不變，短率人行則每日操作逆回購進行投放，累計當周淨投放2,200億元人民幣。

回顧第二季GDP，增長幅度由負值轉為3.2%正成長，快速復甦雖打破市場預期，但其最大隱憂為多數增長來自工業生產，對應的消費動能尚未趕上生產腳步。

回到最新的第三季GDP，增長幅度4.9%雖不及預期，但細部各項指標明顯轉好。尤其最令人擔憂的消費市場持續回升，季度增速於今年首次轉正，且趨勢穩定向上，對於以內循環為先的內需政策來說，無疑打上一劑強心針。