快訊

送走小鬼後忍痛復工！峮峮 「暴瘦一大圈」惹人心疼

中職／高國輝25轟帶回東山再起獎 史上第二人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

專家：美選舉變數未定 人民幣多頭縮手觀望

聯合報 / 記者劉秀珍╱即時報導
專家認為，美國總統選後，不確定性大減，人民幣可能走強。中新社資料照片
專家認為，美國總統選後，不確定性大減，人民幣可能走強。中新社資料照片

交通銀行台北分行資金交易部經理施力瑋26日表示，美國將舉行總統選舉，市場普遍認為一旦拜登當選，中美關係可望好轉，即便關稅未能解除，其往後的不確定性亦可望大幅削減，有利人民幣走強。

但對照四年前各方皆看好希拉蕊川普仍以黑馬之姿當選，故即使目前拜登民調呈現穩定領先，市場投資人依舊不敢過度樂觀。預估本周市場投資人將多數維持觀望態度，除非本周有爆炸性消息傳出，否則人民幣走勢最可能仍以狹幅區間震盪為主。

周初因美國刺激方案遲遲未成，市場擔憂造成美元指數承壓，再度被壓回至93下方。在國際美元連續三日走弱，人民幣領頭的非美貨幣也普遍走揚，即便周初公布的大陸三季國內生產毛額(GDP)增速不及預期，亦無損其緩漲態勢。

但伴隨歐美等地的新增確診人數激增，避險資產再度獲得青睞，美指逐步收復失地，人民幣周間漲幅縮窄。最終離岸人民幣對美元(USDCNH)周線升值約260點，收在6.6679元，升值幅度0.39%；在岸人民幣對美元(USDCNY)周線則升值約108點，收在6.6868元，升值幅度0.16%。

貨幣市場方面，上周受稅期緊縮影響，資金供給不穩，後續因監管資金挹注稍有好轉，但兩周內期限仍上揚5-40個基點不等。

整體而言，短率拉升幅度相對較大，存單長率則持續維持高檔。公開市場方面，10月的貸款市場報價利率(LPR)如預期持平不變，短率人行則每日操作逆回購進行投放，累計當周淨投放2,200億元人民幣。

回顧第二季GDP，增長幅度由負值轉為3.2%正成長，快速復甦雖打破市場預期，但其最大隱憂為多數增長來自工業生產，對應的消費動能尚未趕上生產腳步。

回到最新的第三季GDP，增長幅度4.9%雖不及預期，但細部各項指標明顯轉好。尤其最令人擔憂的消費市場持續回升，季度增速於今年首次轉正，且趨勢穩定向上，對於以內循環為先的內需政策來說，無疑打上一劑強心針。

人民幣 拜登 美國大選 希拉蕊 川普

延伸閱讀

美國南部3州民調見微知著 川普拜登選情打得火熱

美股將反應大選行情 謝金河：股神巴菲特還未表態

美國總統大選倒數 謝金河：3大點值得細看、1關鍵人物未表態

阿拉伯世界屬意誰領導美國？ 民調：拜登更勝川普

相關新聞

天貓雙11快遞洪峰 「菜鳥」調動逾700架次包機運載力

今年天貓雙11期間，「菜鳥網絡」將啟動全球最大的包機計劃，鎖定超過700架次包機，處理約90%的大陸包裹訂單並運送至海外...

專家：美選舉變數未定 人民幣多頭縮手觀望

交通銀行台北分行資金交易部經理施力瑋26日表示，美國將舉行總統選舉，市場普遍認為一旦拜登當選，中美關係可望好轉，即便關稅...

約7000輛陸製Model 3 上海臨港啟程銷往歐洲

特斯拉上海超級工廠大陸製造整車出口歐洲儀式，26日在特斯拉上海超級工廠舉行。約7000台大陸製造的Model 3將於27...

較勁美國！十四五拚科技自主 砸1.4兆研發第3代半導體

中國十四五規畫將大力發展第三代半導體，專家稱，將豪擲起碼1.4兆美元，投入第三代半導體的研發，要不惜一切代價，砸出自主的...

財爺：香港經濟連4季萎縮 Q3跌勢放緩

香港財政司司長陳茂波25日在網誌發文稱，香港經濟已連續4個季度陷入萎縮，目前仍未擺脫衰退的格局，預估第3季國內生產毛額（...

港旅遊業要求強制病毒檢測 以助恢復通關

香港旅遊業界今天發起大巴慢駛遊行，要求政府強硬讓全體市民進行新冠肺炎檢測，以切斷疫情並恢復與中國大陸和澳門通關，讓業務得...

陸企被踢爆廁所裝計時器 辯稱統計數據

大陸網路公司「快手」近日被踢爆，在廁所上方裝了一個計時器，監控員工「方便」的時間，消息曝光後，不少網友都批評，認為該公司...

BMW合資夥伴華晨首爆債券違約 盼地方政府出手但難度大

德國豪華汽車製造商BMW的大陸合資夥伴「華晨汽車集團」首爆債券違約，市場人士表示，由於華晨是遼寧省重要國企，市場仍期盼地...

分析師：上半年中國5G商用成績不俗 惟提振獲利有限

2020年上半，中國大陸5G用戶市場持續穩定增長，5G終端連接數達6,600萬，估計2020年底將達到1.85億；而5G...

螞蟻集團上市倒數 路透：A股報價每股人民幣68到69元

大陸金融科技巨頭螞蟻集團即將在上海及香港上市，路透引述消息人士指出，部分大型基金公司已提交競購螞蟻集團A股的報價，而報價...

43億債券還不出來 大陸國企華晨汽車深陷債券違約

大陸東北汽車巨頭、總部位於遼寧瀋陽的華晨汽車集團日前爆出違約，未能在23日如期兌付人民幣10億（約新台幣43億元）的債券...

無印良品怎麼了 為何開始在大陸賣菜？

無印良品（MUJI）要在中國市場開生鮮超市了！無印良品中國董事總經理清水智表示，無印良品生鮮超市（MUJI meal solution supermarket）在大陸的首個賣場選址上海，2021年初開業。

熱門新聞

反擊美售台3項武器 中共宣布制裁美商洛克希德馬丁、波音防務

中共制定新的五年計畫 大陸經濟十年內超越美國？

聲援12遭中國關押港人 林飛帆參加挺港遊行

五中全會今登場 中共十四五規劃 聚焦「雙循環」

陸央行官員：微信、支付寶可用來支付數位人民幣

BMW合資夥伴華晨首爆債券違約 盼地方政府出手但難度大

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。