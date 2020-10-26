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天貓雙11快遞洪峰 「菜鳥」調動逾700架次包機運載力

聯合報 / 記者林宸誼／即時報導
為應對2020天貓雙11全球狂歡季龐大的快遞包裹量，菜鳥網絡採取包括將活動的商品備貨提前撥入菜鳥倉，縮短包裹配送時間等措施。圖/阿里提供
為應對2020天貓雙11全球狂歡季龐大的快遞包裹量，菜鳥網絡採取包括將活動的商品備貨提前撥入菜鳥倉，縮短包裹配送時間等措施。圖/阿里提供

今年天貓雙11期間，「菜鳥網絡」將啟動全球最大的包機計劃，鎖定超過700架次包機，處理約90%的大陸包裹訂單並運送至海外市場。

菜鳥國際總經理趙劍表示，每年準備雙11的過程中，技術在執行和交付全球數十億個電商包裹中起著至關重要的作用，目前菜鳥90%的包裹都貼有電子標籤，實現接近全面透明化，並迅速成為行業標準。

趙劍說：「物聯網技術還加快各方面的自動化，從分揀設施、倉儲到清關和『最後一公里』交付，極大地提高營運效率並改變行業格局，今年將尖端技術與世界一流的物流網絡互相結合，創建真正的全球化基礎設施，支持電商繁榮發展。」

菜烏網絡的智慧技術及智能決策方案，加上大陸境內的優選倉及境外的海外倉幫助，預計超過一半的出口包裹將能較去年雙11縮短60%的交貨時間，包括馬德里、巴黎、柏林和華沙在內的歐洲城市，將能做到「72小時達」。

截至10月21日預售首日，已經有近1,000萬噸天貓雙11的商品備貨進入菜鳥倉，規模較2019年天貓雙11預售首日接近翻倍，以運載力達1.6萬個集裝箱、曾經是世上運載力最大的超級貨輪「馬可勃羅號（CMA CGM Marco Polo）」計算，1,000萬噸商品也需要滿載航行超過50趟才能完成。

菜鳥網絡提前準備一系列措施，包括安排逾3,000架次包機和長途貨船處理海外包裹送往大陸，並動用逾700架次包機協助包裹出口，借助遍及全球的物流基礎設施，大幅縮短包裹配送時間，提升服務效率。

物流網路幫助商家積極備戰天貓雙11，與此同時，為了方便消費者隨時取得快遞包裹，今年天貓雙11期間，全大陸的菜鳥驛站將會普遍延長營業時間。

其中3萬家菜鳥驛站會將營業時間延至晚上11時；6,000多個站點在凌晨0時後仍將開放。

在北京、上海、廣州、深圳及杭州，約60%的菜鳥驛站也會營業至凌晨時段，方便天貓雙11的消費者更快取得快遞。

菜鳥網絡表示，今年天貓雙11期間將會首次將部分預售商品提前配送到社區菜鳥驛站，當消費者支付尾款後便立即確認交易及安排收貨，透過物流全鏈路數字化縮短物流配送交付的時間，為消費者帶來更好的物流體驗。

雙11 天貓

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