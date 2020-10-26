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螞蟻集團上市倒數 路透：A股報價每股人民幣68到69元

聯合報 / 記者林宸誼／即時報導
螞蟻集團旗下支付寶辦公室。圖/路透
螞蟻集團旗下支付寶辦公室。圖/路透

大陸金融科技巨頭螞蟻集團即將在上海及香港上市，路透引述消息人士指出，部分大型基金公司已提交競購螞蟻集團A股的報價，而報價區間落在每股人民幣68元至69元（約新台幣296元至301元）區間。

報導指出，螞蟻集團擬在香港和上海兩地上市，規模可能達到350億美元（新台幣1.01兆元），是有史以來全球規模最大的一次上市交易。

此次兩地上市的規模將超過之前的最大IPO，也就是沙烏地阿拉伯國家石油公司「沙特阿美」 (Aramco) 去年12月進行的294億美元IPO。

阿里巴巴集團創始人馬雲24日表示，螞蟻科技集團的IPO定價已於23日晚在上海確定，「這是人類有史以來最大規模融資定價，也是五年來第一次在紐約城外完成如此大體量的定價。」

知情人士透露，許多大型中資基金管理公司，已經出價每股近人民幣69元，要競購螞蟻在上海科創板IPO的股票。

按每股人民幣69元計算，螞蟻集團在上海IPO的籌資規模最高可達人民幣1,153億元（173億美元），對公司的整體估值可達人民幣2.1兆元（3,140億美元）。

人民幣 上海 IPO

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上海百歲壽星 首破3千人

馬雲：螞蟻集團完成上市定價 「數位貨幣將重新定義貨幣」

港媒：螞蟻集團擬在11月6日A+H股同步掛牌

龔天行／從螞蟻科技集團觀察金融科技的發展趨勢

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