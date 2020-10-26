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43億債券還不出來 大陸國企華晨汽車深陷債券違約

聯合報 / 記者林宸誼／即時報導
華晨寶馬3系2019年下線。圖/網易財經
華晨寶馬3系2019年下線。圖/網易財經

大陸東北汽車巨頭、總部位於遼寧瀋陽的華晨汽車集團日前爆出違約，未能在23日如期兌付人民幣10億（約新台幣43億元）的債券，多家機構的債基、特別是公募的債基均受到波及。

上海財聯社報導，10月23日，華晨集團規模為10億元的私募債「17華汽05」當日24時到期，有消息指出華晨集團未能按期兌付到期債券。

多家機構旗下產品因持有華晨相關債券而受影響，華泰證券資管是率先按審慎原則，對旗下基金所持有的華晨集團發行的相關債券進行估值調整、並發布公告的機構。

券商中國報導，業內人士分析，一般來說，當債務主體違約風險事件發生後，管理人也會抱團高頻追蹤債務主體的債務清償計畫及相關處置計畫，甚至不排除啟動法律手續等進行相應的財產保全和追索。

華晨汽車在一份落款10月23日的公告中指出，本應於2020年10月21日16時前將本期債券本金人民幣10億元、利息人民幣5,300萬元以及相應手續費，轉至中證登上海分公司指定銀行帳戶，截至2020年10月22日17時，公司尚未向中證登上海分公司轉款。

公司表示，公司仍然在努力籌集資金，但是公司目前流動性緊張，資金面臨較大困難，能否及時籌集到足額資金存在重大不確定性。

新浪財經報導，華晨汽車的問題於今年7月開始浮上檯面，到了8月下旬，大公國際、東方金誠2間大陸的評級機構開始將華晨的債券列入觀察名單，到了9月下旬，華晨的信用評級開始被下調，到目前為止僅1個月間，華晨的信用評級已從AAA下調至A+，相當於被降了4級。

做為一間遼寧省國資委及遼寧省社保基金會分別持股80%及20%的集團，廣發證券固收分析師劉郁認為，華晨汽車違約的原因，主要在於自主品牌盈利弱，盈利嚴重依賴與寶馬（BMW）合資成立的「華晨寶馬」，長期以來，華晨寶馬系列產品營收占比超過90%，即將剝離華晨寶馬對公司再融資能力產生衝擊。

劉郁表示，華晨汽車違約屬於典型的一類國企違約事件，剝離了華晨寶馬之後，公司自主品牌盈利能力弱且資產品質較差，政府放棄了救援，最後資金鏈斷裂導致違約。

劉郁指出，預計華晨汽車違約之後，可能與債權人協商展期，也可能面臨重整。以東北特鋼和沈機股份重整為例，通常採用現金清償和債轉股方式，並且對金融債權和非金融債權採用差異性方案。

華晨在2018年宣布，將在2022年前，將華晨寶馬25%股權售予寶馬，將對華晨寶馬的持股降至25%。

華晨去年淨利潤人民幣76.26億，但若沒有華晨寶馬，華晨將虧損人民幣13.34億，到今年上半年，華晨淨利潤人民幣40.45億，華晨寶馬貢獻人民幣43.38億。

人民幣 上海 債務

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