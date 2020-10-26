陸央行官員：微信、支付寶可用來支付數位人民幣

中國人民銀行數位貨幣研究所所長穆長春25日表示，數位人民幣發行後，民眾可以使用微信或支付寶支付數位人民幣，數位人民幣與微信、支付寶等現有電子支付之間的關係，是錢和錢包之間的關係，不存在競爭關係。

界面新聞報導，穆長春在外灘金融峰會上指出，在可預見的將來，數位人民幣與紙鈔將長期並存，「只要民眾有使用紙鈔的需求，人民銀行就不會停止紙鈔的供應。」他強調，要確保數位人民幣的廣泛可得。

穆長春還提到，要保證為包括貧困地區和數位弱勢群體在內的所有老百姓，提供普惠性、使用方便的數位化央行貨幣，避免數位鴻溝和金融排斥，「我們也一直在研發適合老年人和排斥使用智慧終端機這部分群體使用的數位人民幣產品。」

根據大陸央行的定義，數位人民幣是由人民銀行發行的數位形式的法定貨幣，由指定營運機構參與營運並向公眾兌換，以廣義帳戶體系為基礎，支持銀行帳戶松耦合功能，與紙鈔和硬幣等價，具有價值特徵和法償性，支援可控匿名。

具體到兌換和流通環節，穆長春表示，兌換服務由指定的商業銀行來做，同時在釐清責權關係的基礎上，由作為指定營運機構的商業銀行和其他商業銀行，以及其他的商業機構例如第三方支付機構，共同向公眾提供數位人民幣的流通服務。

穆長春認為，數位人民幣應該堅持央行中心化監管，這包括統籌管理數位人民幣發行額度，杜絕超發；制定統一的業務標準、技術規範、安全標準和應用標準，實現指定營運機構之間的互聯互通，避免支付壁壘；統籌管理數位人民幣錢包，統一數位人民幣認知體系，有效降低防偽成本；統籌建設數位人民幣的發行基礎設施，實現跨營運機構的互聯互通，避免出現支付壁壘。

穆長春指出，已經發現市場上出現了假冒的數位人民幣錢包，所以和紙鈔時代一樣，人民銀行依然面臨著防偽和防假的問題。

在峰會上，穆長春還對近期有關深圳二手房交易人，被迫收取數位人民幣的傳闢謠，「我們在深圳的試點，大家聽到的是我們在羅湖區發數位人民幣紅包來促進消費，並沒有試點二手房場景。另外，數位人民幣和紙鈔和硬幣是等價，紙鈔能買的東西，數位人民幣都能買，紙鈔能兌換的外幣，數位人民幣當然也能兌換，所以大家不要擔心。」