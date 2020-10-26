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台灣技術分享 川台農業前景廣闊

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

「攀枝花可以種出台灣南部的水果，味道甚至更好。」扎根四川已有22年的台資農業企業家、台資農業企業委員會秘書長李賢治近日在遂寧表示，四川與台灣在農業領域擁有廣闊合作空間。

中新社報導，10月19日至23日，「台資農業企業委員會服務基層面對面—川渝行」在四川和重慶舉行。在川台資農業企業家行走川東，探索川台農業合作機遇」。

「我很關注與本地農業企業的合作機會，包括品種、技術和營銷。」李賢治說。李賢治在攀枝花經營一家占地20畝的「巧克力莊園」，為提高當地農戶種植水平和收益，李賢治專門請台灣農業專家與當地農戶視訊連線，分享諸如田間管理、果樹管理、施肥、套袋、掛果、維護等方面的技術和經驗。

除了技術方面的分享與指導，台資農業企業家還就四川農業發展模式提出建議。從事生態農業18年的台資農業企業家、台資農業企業委員會副主任委員胡淑美坦言，她此行的目的之一是推廣生態農業。「根據國際生態農業的基本觀念，一片山川不應只有一種作物。」胡淑美表示，農業發展需找到最適合本地種植的農產品，以避免農產品同質性過高，這樣一來農民收入就有了保障。

台資農業企業家、台資農業企業委員會主任委員李義洋認為，放任對水果成功模式的複製，不對農產品進行地域性精細化管理，將導致水果質量參差不齊，劣幣驅逐良幣。李義洋建議，實現從農業大省到農業強省的跨越，需在政府主導下實現水果種植區域特色劃分。

在建設成渝地區雙城經濟圈的背景下，川台農業合作還將迎來更多機遇。詹富翔表示，此行看到了農業與城市布局規劃之間的連接，以及農業服務城市的價值。「希望台灣科技型農業企業參與進來」。

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