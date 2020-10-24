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今年「雙11」為什麼增加3天？背後藏4原因

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
今年雙11「光棍節」變成「雙節棍」，分成兩波銷售，給線上線下的商家帶來更多機遇和消費者互動。 圖／阿里提供
今年雙11「光棍節」變成「雙節棍」，分成兩波銷售，給線上線下的商家帶來更多機遇和消費者互動。 圖／阿里提供

雙11堪稱大陸電商嘉年華，今年售賣期將分為兩波，11月1至3日為第一波，11月11日為第二波重頭戲，今年比往年多三天。為什麼多三天？阿里巴巴副總裁、天貓平台營運事業部總經理家洛表示，兩波售賣更適合疫後供應鏈節奏。

界面新聞報導，家洛稱，增加天數有四點原因：售賣節奏延長帶來更長的售賣時間窗；調整為兩波售賣節奏後，商家可根據前期售賣情況，調整策略參與第二輪活動；兩波活動節奏降低商家瞬時並發能力的要求，調整客服、物流資源配置之後，消費者端用戶體驗也會改善；商家可短時間內二次觸達在第一波活動中獲得的新客。

與大陸疫情期間商家積壓了大量庫存不同，海外疫情的爆發使得很多行業在爭搶供應鏈產能。家洛以紡織行業為例，原本紡織行業供應鏈在向東南亞國家轉移，但當地疫情嚴重導致產量大幅下滑，出現訂單回流的情況，導致生產端壓力加大。

「雙11分兩波售賣，雖說對生產端影響有限，但也可在一定程度上緩解部分商家的生產壓力，供貨節奏更從容。」家洛說。

拉長售賣戰線的意義還在於適配線下節奏。今年雙11涵蓋兩個周末，可為線下商業提供更充分的時間窗口。支付寶將舉辦城市生活狂歡節，餓了麼、口碑、飛豬、淘票票、大麥的200萬商家將參加活動。

由於不同的商業節奏，線下商家通常難以在一天內承接住指數級增長的大促活動，「這也是今年節奏變化的原因之一，可以為線下品類和服務型商家參與創造條件。」淘寶天貓總裁蔣凡解釋。支付寶過去11年都參加雙11，提供支付、消費金融和技術能力等底層支撐，而今年是以數位生活平台的新身份參與。

蔣凡稱，三個月前，阿里開始和商家溝通更改售賣節奏。商家端的調研數據顯示，超90%商家贊同售賣兩波。

蔣凡指出，將「光棍節」變成「雙節棍」，今年的雙11將給線上線下的商家帶來更多機遇和消費者互動，同時也為消費者提供更優質的體驗。

雙11 疫情 天貓

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