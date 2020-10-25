聽新聞
test
0:00 / 0:00

人民幣跨境使用 減少限制

經濟日報 / 記者李仲維／綜合報導

中國人民銀行行長易綱昨（24）日在第二屆外灘金融峰會上表示，要全面實施准入前國民待遇加負面清單管理制度，推動開放理念和模式的轉變；人民幣國際化要堅持市場主導，要減少對人民幣跨境使用的限制。

在持續推動金融業開放方面，易綱表示，第一是要全面實施准入前國民待遇加負面清單管理制度，推動開放理念和模式的轉變。

他稱，儘管大陸金融業開放步伐很快，但人行在與外資金融機構、境外央行的溝通中也注意到，外資在機構准入和展業限制解除後，仍需申請諸多許可，面臨不少操作性問題，對金融業開放的訴求依然較多，這表明金融業向負面清單管理的轉變還有不少工作要做。

第二是要統籌推進金融服務業開放、人民幣匯率形成機制改革以及人民幣國際化。

易綱稱，人民幣匯率形成機制改革要增強人民幣匯率彈性，更好地發揮匯率在宏觀經濟穩定和國際收支平衡中「自動穩定器」作用。

他強調，人民幣國際化要堅持市場主導，監管當局主要是減少對人民幣跨境使用的限制，順其自然。新形勢下的人民幣國際化可在堅持市場主導的基礎上，進一步完善對本幣使用的支持體系，為市場作用的發揮創造更好的環境和條件。

易綱表示，第三是在加快開放的同時防範風險。加強宏觀審慎管理，提高金融監管的專業性和有效性，建好各類「防火牆」，提高防範和化解重大風險的能力，使監管能力與開放水準相適應。

人民幣 易綱 外資

延伸閱讀

金融服務愛心公益捐210萬公供屏縣社會救助金　

周小川：年輕人儲蓄率下滑 有利擴大內需

負面清單管理、人民幣國際化….人行行長有最新說法

王岐山對大陸金融業提出「三要」

相關新聞

人行法翻修 罰款擬增十倍

時隔近17年，《中國人民銀行法》將再度大修。人行23日晚間披露修訂草案徵求意見稿，加大對金融違法行為的處罰力度，罰款提高...

王岐山：金融不能走投機歪路

大陸國家副主席王岐山昨（24）日在第二屆上海外灘金融峰會發表視頻致辭，這是被外界視為王岐山的大管家、中央巡視組巡視專員董...

十四五規劃看點／扶植自主晶片鏈 不惜代價

大陸十四五規劃將大力發展第三代半導體，北京盤古智庫高級研究員王靜文指出，豪擲起碼1.4兆美元，以GDP的九分之一規模，投...

人民幣跨境使用 減少限制

中國人民銀行行長易綱昨（24）日在第二屆外灘金融峰會上表示，要全面實施准入前國民待遇加負面清單管理制度，推動開放理念和模...

馬雲：螞蟻上市定價拍板

阿里巴巴創辦人馬雲昨（24）日在第二屆外灘金融峰會上表示，已經決定旗下螞蟻集團上市的定價，這麼大規模的IPO是有史以來第...

陸房市漲價 薪水追不上

大陸房地產市場持續升溫，據9月商品房成交面積和商品房成交總額計算，大陸樓市均價已突破人民幣1萬元，對比人均可支配收入每月...

今年「雙11」為什麼增加3天？背後藏4原因

雙11堪稱大陸電商嘉年華，今年售賣期將分為兩波，11月1至3日為第一波，11月11日為第二波重頭戲，今年比往年多三天。為...

IMF副總裁：大陸經濟復甦將為亞太提供強大動力

IMF副總裁張濤24日在上海召開第二屆外灘金融峰會上表示，大陸地區貿易量已占亞太地區貿易總量逾20%，大陸經濟復甦將為亞...

昆山舉辦兩岸壘球賽 大陸台商組團以球會友

台商落戶昆山投資今年已是第30年，疫情持續下，昆山今（24）日舉行媽祖杯海峽兩岸慢速壘球邀請賽，昆山市委常委、統戰部部長...

iPhone 12在陸炒翻天 華為Mate 40預售賣光

iPhone 12系列手機23日在中國大陸上市，已經出現哄抬價格的亂象，其中iPhone 12 Pro 512G甚至比官方定...

屢被蹭商標 大牌的煩惱

日前，搜尋引擎「今日頭條」起訴「今日油條」一事，引發「傍大牌」討論。借知名企業品牌註冊或使用與之相近的商標招攬自家生意現象，近年時有發生。專家認為，大量有爭議商標流入市場，給商業秩序帶來不利影響，乃至

馬雲：螞蟻集團完成上市定價 「數位貨幣將重新定義貨幣」

聯合國數位合作高級別小組聯合主席馬雲24日在第二屆外灘金融峰會上表示，昨晚在上海，決定螞蟻集團上市的定價。這麼大規模的I...

熱門新聞

港媒：習近平的嚴重警告 特別是講給台灣分裂勢力聽的

「線上養牛」躺著賺？他被榨光畢生積蓄 才知牛根本不存在

國泰航空拒就新合約談判 不簽就解雇

兩岸關係緊張之際 丁守中提「一國兩府」

趙建民分析：「八指標」 兩岸進入「準戰爭」狀態

神隱之後復出 王岐山近來頻亮相引注意

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。