陸房市漲價 薪水追不上

大陸房地產市場持續升溫，據9月商品房成交面積和商品房成交總額計算，大陸樓市均價已突破人民幣1萬元，對比人均可支配收入每月人民幣2,500元，購屋民眾感嘆，「不吃不喝四個月只夠買1平方公尺」。

中房網根據大陸國家統計局公布9月房地產銷售統計，分拆測算9月商品房銷售面積達1億8,587萬平方公尺，比上月提升25.1%；商品房銷售總額為人民幣1兆8,704億元，上漲20.5%。如果和上年同期比較，9月商品房銷售面積和銷售額分別上漲7.25%和16.04%。

進一步以商品房成交面積和商品房成交總額，推算出大陸樓市的均價，統計發現樓市均價已經連續四個月突破人民幣萬元大關。

儘管大陸一線城市房價動輒人民幣5萬以上所在多有，二線城市均價也在人民幣兩、三萬元以上，大陸全國樓市均價1萬元看似不貴，但連續超逾一季均價破萬，意味房地產漲勢確立。

大陸購屋民眾表示，以去（2019）年的人均可支配收入是每月人民幣2,500元，而今年前三季人均可以支配收入只增長了0.6%。意味一個人不吃不喝要四個月才能買上1平方公尺。

進一步推算，以購買30平方公尺（約9坪）的住宅，那麼就需要不吃不喝120個月，也就是剛好十年才有能力買房。

還有購屋民眾認為，如果最多能拿出收入的一半來買房，換算就需要240個月的時間，才能還上房貸，如果使用房貸，本金加上利息，恐怕就得480個月，正好40年，才能還完房貸，「一輩子就剛好住上套房」。這還不是最無奈的，有人因此打趣，大陸總理李克強曾指出，有6億人的月收入還不到人民幣1,000元，這些人可能永遠都買不起房子。