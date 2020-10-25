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馬雲：螞蟻上市定價拍板
阿里巴巴創辦人馬雲昨（24）日在第二屆外灘金融峰會上表示，已經決定旗下螞蟻集團上市的定價，這麼大規模的IPO是有史以來第一次在紐約以外定價。不過，馬雲並未透露上市定價的具體金額。
《澎湃新聞》援引馬雲表示，未來的金融體系是要解決方案的問題，幫助80%的小企業和年輕人帶動剩下20%的人。
馬雲指出，「數位貨幣」可能會重新定義貨幣，儘管貨幣的主要功能依然存在，但是數位貨幣一定會重新定義貨幣，就像蘋果手機重新定義手機。數位貨幣今天遠遠沒有到達標準的時候，而是創造價值的時候，是需要思考如何通過數位貨幣建立新型的金融體系，且有經得起考驗的技術基礎上所建立的數據庫。馬雲呼籲，新金融體系是未來的方向，創新走在監管前面是正常的。今日有責任去建立一個真正屬於未來和下一代的金融體系。
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