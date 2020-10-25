王岐山：金融不能走投機歪路

大陸國家副主席王岐山昨（24）日在第二屆上海外灘金融峰會發表視頻致辭，這是被外界視為王岐山的大管家、中央巡視組巡視專員董宏本月初被查後，王首次對外公開講話。

王岐山對大陸金融業提出要堅持金融服務於實體經濟、要堅持防範化解金融風險、要堅持金融創新與加強監管並重的「三要」。

澎湃新聞報導，在要堅持金融服務於實體經濟方面，王岐山表示，金融脫離實體經濟就是無源之水，無本之木。大陸金融不能走投機賭博的歪路，不能走金融泡沫自我循環的歧路，不能走龐氏騙局（指投資詐騙）的邪路。

在要堅持防範化解金融風險方面，王岐山表示，金融業遵從的安全性、流動性、效益性三原則中，安全性永遠排在第一位。要加強制度和能力建設，使大陸金融企業經得起開放條件下市場競爭、經濟周期變化、外部衝擊考驗。要標本兼治，用經濟發展的增量削減風險，用規範的方式應對風險。在市場化、法治化的基礎上，有序處置風險。

在要堅持金融創新與加強監管並重方面，王岐山稱，近年來金融新業態層出不窮，在提高效率帶來便利的同時，也使得金融風險不斷放大。要在鼓勵金融創新，激發市場活力，擴大金融開放與金融監管能力之間尋求平衡。

王岐山還表示，近年來，大陸經濟市場和資源「兩頭在外」的國際大循環動能明顯減弱，內需對經濟增長的貢獻日益強勁。