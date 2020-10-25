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十四五規劃看點／扶植自主晶片鏈 不惜代價

經濟日報 / 記者 戴瑞芬

大陸十四五規劃將大力發展第三代半導體北京盤古智庫高級研究員王靜文指出，豪擲起碼1.4兆美元，以GDP的九分之一規模，投入第三代半導體的研發，要不惜一切代價，砸出自主的晶片全產業鏈。

這只是冰山的一角，大陸國家主席習近平9月中與科技界就十四五規劃座談時指出，中國雖是製造大國，但關鍵核心技術受制於人，部分關鍵元器件、零組件、原材料依賴進口，他要求對「屬於戰略性、需要久久為功的技術」要提前部署。

十四五規劃不僅重點布局被「卡脖子」的高科技產業，以應對歐美科技制裁的強勢打壓。更是大陸未來五年最重要的國家政策藍圖，將確定從2021年到2025年重要經濟和政治目標。

十四五規劃將在本周（10月26-29日）召開的19屆五中全會揭開面紗，十四五的宏觀指標怎麼定？雙循環戰略如何布局？眾所矚目。

針對十四五時期（2021年-2025年）的經濟增長目標，「降速」是普遍的共識。相較十三五時期GDP增速目標訂在6.5%中高速增長，蘇寧金融研究院高級研究員陶金表示，受到人口紅利消減、儲蓄率下降及國際政治經濟環境變化等因素的影響， 十四五要比十三五有一定的下滑，經濟年均增速目標恐不到5%。

中南財經政法大學數字經濟研究院執行院長槃和林表示，十四五設定GDP增長目標的目的，不再是為了達到某個數字，而是在供給側改革下，轉型高質量發展，要維持中速增長率水平。他還說，逆全球化浪潮興起後，中國出口最好的時代已經過去了，製造業將是這一時期最重要的增長來源。

王靜文認為，十四五規劃對GDP增長目標可能會有所淡化，但不會完全取消，他預計，十四五年均增長目標或定在4.5%-5.5%區間，而城鎮化和產業結構升級將是這一時期經濟增長的兩張王牌。

值得注意是，習近平提出「以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進」的雙循環擴大內需，但疫後居民消費遲遲起不來。

槃和林表示，2008年的金融危機出台了很多大規模的內需刺激政策，投資和消費增速依然不斷下台階。這次的雙循環戰略下，要堅持擴大內需，但不能再走地產和基建的老路了，因為放鬆地產調控和加碼基建投資對經濟的提振作用愈來愈小，副作用卻愈來愈大，最典型的是債務風險，只能依靠消費。

英國經濟學人首席經濟學家戴維．布朗認為，為了避免經濟潛在下行風險，北京鎖定擴大內需，這意味將以更寬鬆的信貸條件、額外注入流動性、和進一步實施財政刺激。

他表示，可以預見十四五在金融方面，將以更高的開放型金融新體制，包括繼續加大資本市場對外開放力度，深化人民幣匯率形成機制改革，以及建設以人民幣金融資產為核心資產的國際金融中心。

此外，大陸也將拓展外貿多元化，形成一帶一路建設、高標準自貿區、雙多邊產能合作和第三方市場合作等新平台。

北京 半導體

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