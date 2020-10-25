十四五規劃看點／扶植自主晶片鏈 不惜代價

大陸十四五規劃將大力發展第三代半導體，北京盤古智庫高級研究員王靜文指出，豪擲起碼1.4兆美元，以GDP的九分之一規模，投入第三代半導體的研發，要不惜一切代價，砸出自主的晶片全產業鏈。

這只是冰山的一角，大陸國家主席習近平9月中與科技界就十四五規劃座談時指出，中國雖是製造大國，但關鍵核心技術受制於人，部分關鍵元器件、零組件、原材料依賴進口，他要求對「屬於戰略性、需要久久為功的技術」要提前部署。

十四五規劃不僅重點布局被「卡脖子」的高科技產業，以應對歐美科技制裁的強勢打壓。更是大陸未來五年最重要的國家政策藍圖，將確定從2021年到2025年重要經濟和政治目標。

十四五規劃將在本周（10月26-29日）召開的19屆五中全會揭開面紗，十四五的宏觀指標怎麼定？雙循環戰略如何布局？眾所矚目。

針對十四五時期（2021年-2025年）的經濟增長目標，「降速」是普遍的共識。相較十三五時期GDP增速目標訂在6.5%中高速增長，蘇寧金融研究院高級研究員陶金表示，受到人口紅利消減、儲蓄率下降及國際政治經濟環境變化等因素的影響， 十四五要比十三五有一定的下滑，經濟年均增速目標恐不到5%。

中南財經政法大學數字經濟研究院執行院長槃和林表示，十四五設定GDP增長目標的目的，不再是為了達到某個數字，而是在供給側改革下，轉型高質量發展，要維持中速增長率水平。他還說，逆全球化浪潮興起後，中國出口最好的時代已經過去了，製造業將是這一時期最重要的增長來源。

王靜文認為，十四五規劃對GDP增長目標可能會有所淡化，但不會完全取消，他預計，十四五年均增長目標或定在4.5%-5.5%區間，而城鎮化和產業結構升級將是這一時期經濟增長的兩張王牌。

值得注意是，習近平提出「以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進」的雙循環擴大內需，但疫後居民消費遲遲起不來。

槃和林表示，2008年的金融危機出台了很多大規模的內需刺激政策，投資和消費增速依然不斷下台階。這次的雙循環戰略下，要堅持擴大內需，但不能再走地產和基建的老路了，因為放鬆地產調控和加碼基建投資對經濟的提振作用愈來愈小，副作用卻愈來愈大，最典型的是債務風險，只能依靠消費。

英國經濟學人首席經濟學家戴維．布朗認為，為了避免經濟潛在下行風險，北京鎖定擴大內需，這意味將以更寬鬆的信貸條件、額外注入流動性、和進一步實施財政刺激。

他表示，可以預見十四五在金融方面，將以更高的開放型金融新體制，包括繼續加大資本市場對外開放力度，深化人民幣匯率形成機制改革，以及建設以人民幣金融資產為核心資產的國際金融中心。

此外，大陸也將拓展外貿多元化，形成一帶一路建設、高標準自貿區、雙多邊產能合作和第三方市場合作等新平台。